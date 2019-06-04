Власти Ингушетии пообещали приостановить снос бараков переселенцев

04 июня 2019, 10:29

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил до 20 июня провести проверку мест компактного проживания вынужденных переселенцев и уточнить списки тех, кто претендует на господдержку. Жители бараков высказали сомнения в быстром решении вопроса с их расселением. Плана по срочному расселению жителей бараков в Назрани пока нет, отметил представитель Правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 15 семей вынужденных переселенцев из Пригородного района Северной Осетии, живущие в трех бараках на улице Фабричной в Назрани, получили от чиновников мэрии требования выселиться. Жильцы бараков пожаловались, что им некуда идти. В середине мая они рассказали о попытках разрушить их жилье, и после попытки рабочих демонтировать бараки вынужденные переселенцы организовали дежурства. Глава Ингушетии создал комиссию для решения жилищных проблем беженцев.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, живущими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Юнус-Бек Евкуров поручил правительству до 20 июня провести проверку по вопросу вынужденных переселенцев из Чеченской Республики и Северной Осетии, проживающих в местах компактного проживания, говорится в сообщении от 3 июня на сайте главы Ингушетии.

Согласно сообщению, глава Ингушетии в ходе заседания рабочей группы отметил, что необходимо установить тех, кто проживает на этой территории незаконно, в частности тех, кто не имеет статуса вынужденного переселенца, и тех, кто уже получил господдержку на приобретение жилья.

"В связи с проведением проверки снос бараков временно приостановлен. Для прозрачности проверки Юнус-Бек Евкуров рекомендовал создать рабочую группу из числа жильцов бараков, которая будет взаимодействовать с представителями правительства. До 20 июня на совещании вице-премьеры должны будут отчитаться о результатах работы. Также Евкуров поручил организовать 15 июня совещание с представителями каждой семьи переселенцев, проживающих в бараках, на котором он совместно с профильными чиновниками ответит на вопросы", - подчеркивается в сообщении.

В Ингушетии действуют 20 мест компактного проживания вынужденных переселенцев

14 мест компактного проживания вынужденных переселенцев в республике находятся в муниципальной собственности, два - в республиканской и четыре - в частной, сообщил 3 июня на совещании первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев.

Он также отметил, что общее число вынужденных переселенцев, проживающих в бараках, составляет 154 семьи (766 человек).

"На территории самой маленькой в стране республике расположено 20 мест компактного проживания (МКП). Это ветхие бараки, построенные в 1992 году, как временное, на два-три сезона, жилье для вынужденных переселенцев из Северной Осетии. Временное, потому что власти были уверены, что пройдет несколько месяцев и люди вернутся в свои дома. Это казармы, гаражи, бывшие склады. Через три года, в 1995 году, к вынужденным переселенцам из Северной Осетии присоединились беженцы из Чечни. Среди проживающих в МКП много детей, стариков и инвалидов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Джамбулат Оздоев, присутствовавший на совещании.

По его словам, шокирующими были показанные видеоролики, слайды, снятые в помещениях, где живут вынужденные переселенцы: печки-буржуйки, провисшие потолки, гроздья электропроводов, облупленные стены, проржавевшие раковины, дыры в полу, которые заложены разномастным линолеумом. "И люди дорожат даже этим жильём, потому что это единственная крыша, под которой они могут укрыться от дождя и холода. Идти им больше некуда. Не бывает недели, чтобы мне не приходилось решать какие-то житейские вопросы вынужденных переселенцев. Но все равно, главное – это жилье. Нормальное, человеческое жилье", - уверен Джамбулат Оздоев.

Переселенцы рассказали об обещаниях чиновников



"Строить прогнозы как будет решаться наша проблема, исходя из одного только совещания комиссии преждевременно. Пока обещают, что в каждую семью будет приходить член комиссии, знакомиться с документами, узнавать, какая проблема в семье и предлагать пути ее решения. Было обещано, что 20 июня нам всем будет дан ответ, кому жилье, кому компенсацию, кому землю под строительство дома", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на совещании в составе инициативной группы переселенцев Руслан Ахильгов, проживающий в бараке по улице Фабричной в Назрани.

По его словам, глава республики четко дал понять, что ни один случай не останется без внимания. "Но те, кто получил компенсацию, по словам главы, им рассчитывать не на что", - отметил Ахильгов.

Вынужденный переселенец рассказал историю одной из своих соседок, получивших деньги от властей. "Она и ее муж были лишены статуса вынужденных переселенцев, потому что получили 1 миллион 200 тысяч рублей господдержки. Но за оформление документов отдали 350 тысяч, такса такая, иначе и этих денег не получила бы. Из оставшихся на лечение мужа потратили 400 тысяч. Осталось 500 тысяч. И что с этими деньгами делать?" - возмутился Руслан Ахильгов.

Из барака, который находится в селе Яндаре, никого на совещание не приглашали, заявила корреспонденту "Кавказского узла" вынужденная переселенка Люба Хадзиева. "И хотя я почти не поднимаюсь с постели, но на это совещание нашла бы силы и пришла", - отметила женщина.

По ее словам, десять дней назад к ним в барак приходили чиновники. "Спрашивали, сколько нас здесь живет, чем занимаемся. Потом сказали, что скоро нас будут выселять. За этот год это уже четвертое предупреждение о выселении. Только вот куда, спрашиваю, вы нас выселять собираетесь? Молчат, а перед уходом посоветовали, что, если есть проблемы, идти к начальству", - рассказала женщина.

Люба Хадзиева отметила, что ранней весной вынужденные переселенцы ездили в Магас и попали на встречу к министру по делам национальностей, однако "помощи никакой не получили". По ее словам, неделю назад пришел в барак участковый. "Все снимал на телефон, и потолок, и провода, и раскуроченную раковину. Сказал, что начальство требует", - рассказала она.

"Ладно, нам мало осталось жить, Но ведь дети в этом бараке чахнут. Что они видят, какое у этих детишек детство?" - посетовала она.

В свою очередь Лариса Хашиева – жительница барака по улице Фабричной, настроена более оптимистично. "У нас хороший глава, и я верю каждому его слову. Все, что он пообещал, все будет сделано. Евкурову нужно больше общаться с народом и меньше слушать чиновников", - уверена Лариса Хашиева, присутствовавшая на совещании 3 июня.

Акиев: власти не озвучили план по расселению жителей бараков



Надежду на то, что все, сказанное на совещании 3 июня, станет для чиновников руководством к действию, выразил руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев.

"А то ведь бывает и по-другому. Свежий пример: когда в начале мая стали разбирать бараки на Фабричной, целая делегация женщин поехала в Магас. Им удалось встретиться с Евкуровым и рассказать о своей жилищной проблеме. Он там же, при женщинах, сказал сотруднику мэрии Назрани, чтобы прекратили работы по демонтажу бараков. Однако уже через день рабочие вновь пришли на Фабричную. И стали продолжать разбирать эти ветхие строения", - рассказал Акиев.

По его словам, нет пока что четкого плана, где будут инвесторы строить дома для вынужденных переселенцев, как долго тем придется ждать получения квартир. "Сначала для данной комиссии было обозначен срок до 30 мая, теперь продлили его до 20 июня. За этот срок ни квартир, ни даже новых бараков не построишь, разве что землянки где-то выкопать. А у инвесторов, на чьих землях строят бараки, сроки поджимают, им нужно сносить их и начинать строительство. Они за эту землю заплатили сполна и требуют освободить территорию. И тогда куда этих людей с бараков улицы Фабричной – а это 26 семей – расселять?" - отметил Акиев.

Он подчеркнул, что власти пришли к промежуточному решению. "Обещают снять этот вопрос о ликвидации мест компактного проживания. Надежда у людей появилась. Какой будет итог, покажет время. Особого оптимизма в связи с итогами совещания у меня нет. Потому что частные лица, владельцы земли, на которых стоят эти бараки, он есть и они будут требовать выполнения тех обещаний, которые им были даны местными чиновниками", - сказал Тимур Акиев.

Согласно ст.87 ЖК РФ, "если жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит переводу в нежилое помещение или признано непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого помещения гражданам предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма", заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, специалист по гражданскому праву Николай Дьяков

"Чтобы человека выселить из ветхого жилья, его об этом нужно предупредить... за год. Поскольку бараки признаны ветхими, то людям должно быть предоставлено равнозначное по общей площади жилье. Такие действия регулируются ст. 87-89 Жилищного кодекса РФ", - подчеркнул он.