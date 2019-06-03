Группа для поисков ребенка в Кабардино-Балкарии сократилась

03 июня 2019, 23:56

Семь спасателей и девять волонтеров искали сегодня пропавшего на реке Черек ребенка, сообщило МЧС, анонсировав продолжение поисков на утро 4 июня.

Как писал "Кавказский узел", информация об исчезновении ребенка поступила спасателям в вечером 29 мая. По данным МЧС, трехлетний ребенок пропал на берегу реки Черек на окраине города Майского в Кабардино-Балкарии. К поискам изначально были привлечены 40 человек - 10 от МЧС и 30 от МВД. 31 мая в поисках участвовали 22 спасателя и 115 сотрудников МВД. Ребенка искали также местные жители и поисковый отряд "Лиза Алерт" из Ставропольского края, сообщило МЧС. Родители ребенка заявили, что он упал в воду и был унесен течением, проинформировал Следком.

Сегодня в 17.00 мск поисково-спасательные работы были приостановлены, возобновить их планируется утром 4 июня, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"На поиски привлекались спасатели поисково-спасательного отряда Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в составе 7 человек и 1 единицы техники, а также добровольцы от населения в количестве 9 человек", - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

Причины, по которым число участников поиска сократилось, не уточняются.