Тумсо рассказал о тяжелом ранении жителя Чечни в ходе конфликта с силовиками

03 июня 2019, 23:16

Житель селения Новые Атаги лишился ноги в результате ранения при попытке помешать вооруженным людям похитить соседа, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, стрелявший оказался сотрудником силовой структуры. Опрошенные «Кавказским узлом» жители Чечни и пользователи соцсетей осудили действия силовиков.

Тумсо Абдурахманов, бывший сотрудник госкомпании "Электросвязь", после конфликта с близким родственником Рамзана Кадырова подвергся преследованиям и бежал из России. Тумсо начал выкладывать в Интернет видео с резкой критикой ситуации в Чечне, чем привлек внимание не только сотен тысяч зрителей, но и чеченских властей. В условиях удушения свободы слова на родине эмигранту Абдурахманову удалось небывалое — вызвать кадыровцев на публичный диалог, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Блогер сообщил о вооруженном инциденте в Новых Атагах

Информацию о произошедшем 30 мая в селении Новые Атаги Шалинского района Чечни вооруженном инциденте известный критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов озвучил в опубликованном 2 июня видео «Очередное преступление кадыровцев | Абу-Бакар Габанукаев» на своем канале в YouTube. Это видео к 23.15 мск 3 июня набрало 163 955 просмотров и собрало 2 586 комментариев.

24-летний житель селения Новые Атаги Абубакар Габанукаев побежал на крики о помощи и увидел, как группа вооруженных людей в гражданской одежде пытается похитить его соседа, сообщил в своем видео Тумсо Абдурахманов. По его словам, вместе с Абубакараом был его друг, и в ходе словесной перепалки один из похитителей открыл огонь из автомата. Габанукаев получил тяжелое ранение и впоследствии в больнице ему ампутировали ногу, а его товарищ получил легкое касательное ранение. Тумсо Абдурахманов отметил, что, по его предварительным данным, стрелявший в Габанукаева является сотрудником одной из силовых структур Чечни.

«В ходе словесной перепалки сотрудник […] сказал, что он откроет огонь, на что Абубакар предложил ему открыть огонь, если он мужчина. И сотрудник […] решил таким образом доказать, что он мужчина и открыл огонь на поражение», - рассказал Тумсо Абдурахманов.

Он подчеркнул, что Абубакар Габанукаев был безоружным, но теперь молодому человеку и его другу грозит ответственность за нападение на силовиков. «Я прошу правозащитников, порядочные СМИ обратить внимание на данный чудовищный, вопиющий случай […] Давайте как-нибудь попытаемся помочь этим ребятам», - заявил блогер.

"Кавказский узел" пока не может проверить достоверность информации, которую сообщил Тумсо Абдурахманов.

На сайтах Главного управления МВД России по Чечне и чеченского следственного управления СКР информации об инциденте в Новых Атагах 30 мая, по данным на 23.15 мск 3 июня, нет.

Жители Чечни и пользователи соцсетей осудили действия силовиков и поддержали раненного парня

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», сомневаются в том, что причинивший тяжелое ранение молодому человеку силовик понесет наказание.

«О том, что в Новых Атагах сотрудники ранили парня, и тому ампутировали ногу, говорили уже несколько дней, но что там случилось конкретно, никто не знал. Тумсо прояснил ситуацию. Думаю, теперь следует ждать реакции наших властей и ЧГТРК «Грозный» на эту тему. Ничуть не сомневаюсь, что виновником сделают этого самого парня», - заявил, в частности, местный житель Асланбек.

«У меня родственники живут в Новых Атагах, но и они не знают, что там точно случилось. Одни сельчане обвиняют силовика, что открыл огонь по безоружному, другие считают, что парень сам спровоцировал силовика. Парню теперь не позавидуешь. Мало того, что стал инвалидом, так еще все на него свалят», - высказал свое мнение по этому поводу житель Грозного Султан.

«Видела ролик Тумсо по поводу ранения парня в Новых Атагах. Жду теперь, как наша власть на это отреагирует. Вряд ли местный телеканал обойдется без ответного репортажа, где все представят в совершенно ином свете», - полагает местная активистка Марина.

В своих комментариях под видеороликом Тумсо Абдурахманова пользователи YouTube осудили действия силовика, о которых рассказал блогер.

«Когда Кадыров говорит, что Чечня самый безопасный регион, ему нужно уточнять, для кого он безопасен. Для чеченцев здесь небезопасно», - отметил ex muslim.

«Сегодня в погонах нет чести и достоинства. Позор вам, защитники порядка, надеюсь, есть в органах люди в прямом смысле этого слова», - высказался Борис Горшенёв.

«Доказал, выстрелив в безоружного! Вот это мужествоо!!! я в шоке», - написал Чечено Нохчо.

«Господи, какой же он мужчина, если он открыл огонь в человека без оружия. Ни один достойный мужчина не выстрелит в безоружного, чтобы доказать, что он мужчина», - согласен с ним Лёва.

«Остается только догадываться сколько и каких преступлений мы еще не знаем», - отметил валентин валентиныч.

Просьба молиться за Абубакара Габанукаева была опубликована в группе «Новые Атаги» соцсети Instagram 31 мая. В сообщении отмечалось, что молодой человек в реанимации, и врачи удалили ногу, чтобы спасти его жизнь. О том, как он получил ранение, в сообщении не указывалось. 2 июня в этой же группе было размещено сообщение о сборе средств на реабилитацию и дорогостоящее протезирование для Габанукаева, а уже сегодня появилась информация, что сбор закрыт.

Также сегодня в группе выложено видео, на котором молодой человек лежит на кровати под капельницей с телефоном в руках. Под этим видеопостом пользователи пишут молодому человеку слова поддержки и пожелание наказания виновного в том, что он остался без ноги.

«Пусть Аллах […] накажет [тех], кто обошелся несправедливо с тобой», - написал baysangur1265.

«Брат, терпи, ничего, твоя нога стоила помощи твоему брату! Ты настоящий мужчина! Не каждый поступил бы как ты!» - отметил ulala927.

«Держись односельчанин! Все будет хорошо! Мы все за тебя переживаем!» - высказался nansy_94.

«Я почти уверен, что кому положено по закону..., с данным случаем разберутся правильно», - при этом отметил здесь же akramvnuk.