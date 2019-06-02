Мовсур Хасаев вернулся в Чечню

02 июня 2019, 05:59

Житель Ведено Мовсур Хасаев, оправданный по делу об убийстве екатеринбургского бизнесмена, вернулся домой. Он описал "Кавказскому узлу" свое пребывание в СИЗО, а его родные рассказали о помощи неравнодушных людей.

"Кавказский узел" писал, что жителю чеченского села Ведено Мовсуру Хасаеву было предъявлено обвинение в убийстве жителя Екатеринбурга. Преступление было совершено в 2011 году, за шесть с половиной лет до задержания Хасаева. По версии следствия, в мае 2011 года мужчина находился в Екатеринбурге и задумал совершить убийство предпринимателя Ашота Арутюняна "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений". Односельчане Хасаева заявили, что тот в день убийства был дома и не подходит под описание убийцы свидетелями. В декабре 2018 года защита Хасаева потребовала изъять дело Хасаева из производства Следственного управления СКР по Свердловской области и передать для расследования в Следственный комитет РФ. 29 мая коллегия присяжных заседателей единогласно признала Хасаева невиновным.

Мовсур Хасаев был освобожден из-под стражи в зале суда после того, как председательствующий судья огласил оправдательный приговор, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 1 июня один из адвокатов Хасаева Жабраил Абубакаров.

По его словам, в прениях принимал участие адвокат Мурад Мусаев. «Его речь была достаточно убедительна, и, хотя длилась она долго, тем не менее была выслушана присяжными заседателями с большим вниманием», - сказал Абубакаров.

Он отметил, что на всех судебные заседаниях в Свердловском облсуде находились многочисленные родственники и друзья Хасаева. «Через день после оглашения приговора они все вылетели в Минводы, а оттуда на машинах отправились в Грозный», - сообщил адвокат.

С того дня, как был задержан Хасаев, его односельчане внимательно следили за тем, как продвигается расследование дела, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участковый селения Ведено Хасан Хадисов.

«Мы приняли случившееся с Мовсаром близко в сердцу. Молились за него, собрали подписи в доказательство того, что в день убийства жителя Екатеринбурга Мовсур находился дома, на похоронах своего дяди. Известие о том, что присяжные признали его невиновным, всех очень обрадовало», - сказал Хасан.

Старшему брату Мовсура Мусбеку Хасаеву, по его словам, за эти полтора года пришлось столкнуться с разными людьми и многие шли им навстречу.

«Нам шли навстречу, оказывая помощь, совершенно разные люди. Как занимающие высокие посты, так и рядовые оперативные сотрудники. Мы благодарны за помощь, которая была оказана, Михаилу Федотову - председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Постоянную поддержку и помощь мы получали от руководства Чеченской Республики. На наши просьбы откликались сотрудники средств массовой информации Свердловской области, публикуя и размещая в интернете объективные материалы. Даже если и не было осязаемой помощи, то простое участие и сострадание нашей беде нам помогало морально, и было не менее ценно в нашем положении. Я уж не говорю о гражданском мужестве присяжных заседателей, вынесших единственно верное решение в отношении брата», - сказал Мусбек Хасаев.

Мать Мовсара Атов полтора года не видела сына.

«Я была после серьезной операции, когда Мовсура задержали. И мне сыновья мало что говорили – берегли меня. Сын никогда никуда не уезжал, только в Грозный – он там работал. А когда его забрали, то пришлось им мне сказать, что вот, произошла ошибка, увезли, но скоро будет дома. Но спустя время я узнала, что сына арестовали и обвиняют в серьезном преступлении. Я даже не предполагала, что совершенно невинного человека, который никогда не бывал в Екатеринбурге, можно обвинить в такой страшном преступлении», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Я благодарна присяжным за то, что они поступили по совести и признали моего сына невиновным. Слава Всевышнему, что судьба в тяжелые для нас дни свела нас с такими людьми», - сказала Атов. .

По словам жены Мовсура Эльмиры, близкие старались оберегать Атов от негативных новостей.

«Но даже те новости, которые доходили до Атов, приводили ее в отчаяние. После задержания Мовсура она стала часто болеть – поднималось давление, болело сердце, участились головные боли. Она пыталась выведать у меня, как обстоят дела в Екатеринбурге. А я сама толком не знала, мужчины не очень-то делились с нами новостями, потому что в первое время ничего хорошего не было», - рассказала она.

По ее словам, она очень надеялась, что Мовсура освободят, и он вернется домой.

«Дети с первого дня были уверены, что отец скоро будет дома. Перед отъездом в Екатеринбург - а я забрала с собой всех троих детей - соседи спросили младшего Магомеда, куда он едет. И он, не задумываясь, ответил: «За папой мы едем». Мальчики мечтают вырасти и поехать в Бирму и Нигерию, где есть колодцы с чистой водой, которые построены на деньги Мовсура – он давно занимается такого рода благотворительностью» , - говорит Эльмира.

Она рассказала, что когда Мовсур вышел из зала суда, то все кинулись его обнимать, и детям трудно было пробиться к отцу.

«И мальчишкам оставалось только крепко обнять его сзади за ноги, мешая идти», - рассказал, смеясь, Эльмира.

«Честно сказать, я не ожидал, что мое освобождение будет воспринято так многолюдно и в Грозном, и здесь, в Ведено. Когда я приехал, мне было неловко смотреть в глаза моих односельчан. Плакали не только женщины, но и мужчины не могли сдержать слез. И я понял, что они искренне молились, чтобы я вышел на свободу», - сказал Мовсур Хасаев корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Мовсура беспокоились за его здоровье, пока он сидел в СИЗО. Однако, по его словам, необходимая помощь ему оказывалась и претензий к условиях содержания у него нет.

«Были редкие случаи болей в позвоночнике, головные боли. Во всех случая мне была оказана медицинская помощь. Вообще отношение ко мне в СИЗО было нормальное. Молиться мне никто не запрещал. Просьбу принести Коран на арабском языке (на русском у меня был) выполнили, убедившись, что я немного читаю на арабском», - рассказал он.

Он рассказал, что обвинение стало для него полной неожиданностью.

«Когда меня взяли чеченские полицейские, я вообще не понял, что происходит. Я не понимал, о чем говорят эти люди, которые меня взяли: «Ты обвиняешься по 105 статье». А я не знал, что это такое. Да и откуда мне это знать? Полтора часа этих разговоров длились, как полгода. Когда увидел оперов, которые приехали, я понял, что меня обвиняют в убийстве», - вспоминает он.

По его словам, очень тяжело ожидать оглашения приговора. «Я был в состоянии шока, когда судья огласил окончательный приговор, что я невиновен... Это было незабываемое чувство - ощутить себя свободным. Часа три-четыре я находился в этом эйфорическом состоянии свободы», - сказал Мовсур Хасаев.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями следствия и обвинения по поводу оправдательного приговора Мовсуру Хасаеву.