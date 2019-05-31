Дела изъяты из судов Краснодара после жалоб автогигантов

31 мая 2019, 06:51

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку доводов жалоб крупных мировых автоконцернов, заявивших о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара.

Как информировал "Кавказский узел", автоконцерны Mercedes, Jaguar, Hyundai и Kia пожаловались, что жители Кубани покупают автомобили, затем подают иски о якобы наличии в них дефектов, а суды, в свою очередь, удовлетворяют иски, присуждая истцам компенсации, в несколько раз превышающие стоимость самой иномарки. Авторы жалоб посчитали, что иски о защите прав потребителей являются прикрытием мошенничества с автомобилями. Свои обращения они направили в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте России, генпрокурору и в Высшую квалификационную коллегию судей. К жалобам автогиганты приложили список дел по подобным искам за 2016-2018 годы, по которым в пользу истцов было взыскано более 200 миллионов рублей.

После жалоб автогигантов служебная проверка начата Квалификационной коллегией судей Краснодарского края и Советом судей региона, пишет со ссылкой на представителя Октябрьского районного суда Краснодара РБК.

По словам председателя Совета судей Кубани Владимира Кисляка, все жалобы направлены в Квалификационную коллегию судей края. "Из судов [Краснодара] истребованы дела по соответствующей направленности, указанная категория дел изучается. Также проверяются все те обстоятельства, которые указаны в жалобах", - цитирует Кисляка ТАСС.

Число истребованных дел не сообщается.

Результаты проверки Квалификационной коллегии судей можно ожидать в течение одного-двух месяцев, считает адвокат, представляющий интересы автогигантов, Максим Титоренко.

"Хорошо, что проверка проводится со стороны квалификационной коллегии, я надеюсь, что она будет не формальной, а предметной", - приводит слова Титоренко "Коммерсант FM".

По словам сотрудника организации "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края", которая представляла интересы истцов в делах против автогигантов, иски подавались потребителями с машинами, прошедшими по несколько ремонтов в сервисных центрах, при этом число ремонтов порой достигало 19, передает Business FM.