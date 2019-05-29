29 мая 2019, 08:54

Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Крупные мировые автоконцерны Mercedes, Jaguar, Hyundai и KIA заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара.

Жалобы с коллективным обращением автопроизводителей направлены в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте России, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

Мошенничество осуществляется с помощью исков о защите прав потребителей, сообщило 28 мая со ссылкой на авторов коллективных жалоб и партнера коллегии адвокатов "Титаренко, Руссков, Улымов" Максима Титаренко, представляющего интересы автопроизводителей, РБК.

Иски о защите прав потребителей являются прикрытием мошенничества с автомобилями, считают мировые автоконцерны. Жители Краснодарского края покупают автомобили, затем подают иски в суд о якобы наличии в них дефектов. Суды, в свою очередь, удовлетворяют иски, присуждая истцам компенсации в несколько раз превышающие стоимость самой иномарки. В обращении говорится о Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара, информирует издание.

Ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля. Свое обращение в контролирующие органы автопроизводители сопроводили списком судебных дел по подобным искам в период 2016–2018 годов, по которым в пользу истцов было взыскано более 200 миллионов рублей.

Интересы истцов в судах представляет организация "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края". Судебные экспертизы якобы проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль, сообщает на своем сайте "Российская газета".

Эта схема, по словам авторов обращения, действует в Краснодарском крае с 2016 года и уже выработан алгоритм вынесения судебных решений и их формулировки. В распоряжении автоконцернов якобы есть доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьями, сообщает "Коммерсант".

Примечание:

"Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе", "Руководство клиники на Кубани попало под следствие после осложнений у пациентки", "Дело о нападении львицы на ребенка в цирке на Кубани дошло до суда".

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