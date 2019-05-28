Инга Шамилишвили прокомментировала скандал с флагом России на шествии в Батуми

28 мая 2019, 04:17

Детский фольклорный фестиваль в Батуми не имеет отношения к политике, дата его проведения просто совпала с Днем независимости, заявила Инга Шамилишвили. Решение об увольнении главы Минкульта принял лично глава Кабмина Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщили в пресс-службе правительства автономной республики.

"Кавказский узел" писал, что министр культуры Аджарии Инга Шамилишвили была уволена после того, как одна из групп детей, который приняли участие в праздничном шествии в честь Дня независимости Грузии, пронесла российские флаги и плакат с надписью RUSSIA.

Российский флаг на шествии в честь Дня независимости в Батуми пронесли участники детского ансамбля из Ростова-на-Дону. Международный фольклорный фестиваль "Золотой дельфин" проводится в Батуми уже несколько лет, россияне участвуют в нем впервые. Ансамбль прибыл в Аджарию по приглашению министерства образования автономной республики, пишет 27 мая "Коммерсант".

"Наши предки боролись за этот день (День независимости - прим. "Кавказского узла"), однако мы вновь продолжаем борьбу за свободу и сегодня. Что же касается шествия, часть ответственности возлагается на министра образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили смещена с должности", - цитирует РИА "Новости" слова главы правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.

Инга Шамилишвили заявила журналистам, что детский фестиваль не имеет никакого отношения к политике, пишет "Спутник-Грузия".

"Это детский фестиваль, который является традиционным, и я думаю, что это выходит за рамки всякого политического контекста", - цитирует ее издание.

По ее словам, дата проведения фестиваля просто совпала с Днем независимости Грузии, пишет РБК.

Прокомментировал ситуацию и представитель российского ансамбля.

"Мы специально приехали из России, чтобы поздравить вас с Днем независимости... Мы представляем нашу культуру, мы не лезем в политику", - цитирует слова представителя ансамбля издание.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, размещена в "Справочнике" "Кавказского узла".

Обязанности уволенного министра с 27 мая исполняет ее первый заместитель Баграт Манвелидзе. Новый министр будет назначен в течение двух недель.

Политолог, руководитель института Евразии Гулбаат Рцхиладзе заявил "Спутнику-Грузия", что "абсолютно логично, когда на таких мероприятиях участвуют другие страны и идут со своими флагами".

"Нельзя запрещать и дискриминировать. Если приглашаешь людей, тогда нужно уважать их до конца... Это уважение как раз грузинской независимости, мол, вот, российские граждане со своим национальным флагом поздравляют нас с нашим Днем независимости... Ни один закон не запрещает использовать иностранный флаг, в том числе российский", - отметил он.

Решение об увольнении Шамилишвили принял лично Торнике Рижвадзе

"Решение об увольнении госпожи Инги Шамилишвили принял председатель Правительства Аджарской Автономной Республики", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Министерства образования, культуры и спорта автономной республики.

По словам сотрудника пресс-службы Правительства Аджарии, приказ об увольнении Шамилишвили пока не опубликован на сайте. Председатель правительства имеет право инициировать назначение и увольнение чиновников, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Юридических оснований для увольнения Инги Шамилишвили могло и не быть, однако ее действия следует оценивать в моральной плоскости, считает бывший омбудсмен Грузии, юрист в области международного и гуманитарного права Уча Нануашвили.

"Вопрос в том, приемлемо или нет демонстрировать флаг России в Грузии в день ее независимости. Тем более, что это была официальная часть программы - и шествие, и концерт были организованы государственными структурами", - сказал он.

При этом он отметил, что министры в Грузии являются политическими фигурами, и их трудовые отношения регулируются не Трудовым кодексом, а Конституцией Грузии и Законом о политической службе.

Согласно Конституции Грузии, только премьер-министр "назначает на должность и освобождает от должности других членов правительства". Согласно же закону Грузии о политической службе (статья "Меры дисциплинарной ответственности"), премьер-министр, или иное лицо, "обладающее правом назначения чиновника на должность", за дисциплинарный проступок может сделать замечание, вынести предупреждение, удержать часть заработной платы (но не более чем за десять рабочих дней), отстранить от исполнения служебных обязанностей (но также не более чем на десять рабочих дней), перевести на более низкий разряд должностного оклада (не более чем на год) или же освободить от службы.

Нануашвили также отметил, что в Аджарской Автономной Республике действует "Конституционный закон Грузии об Аджарской Автономной Республики", согласно статье 4 которого Председатель Правительства республики назначает на должность и освобождает от должности министров республики.

При этом он отметил, что если бы подобная ситуация случилась в другой день, а не в День независимости, то Инга Шамилишвили вряд ли была бы уволена.

"Совершенно логичное решение властей Аджарии"

Увольнение Шамилишвили прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Совершенно не удивлен! Мне сейчас написали, как это можно, да столько ведь россиян в Грузии, и что тут такого - и в этом роде. Да глупости все это и непонимание реальной ситуации, россиянами в первую очередь. Повторяю, совершенно логичное решение властей АР (Аджарской автономной республики), исходя из внутриполитической ситуации в Грузии", - написал он в посте "За российские флаги в Батуми уволен министр культуры АР Аджарии".

Он также отметил, что считает "ненормальным, с одной стороны, то, что Россия для Грузии официально оккупант и агрессор, с другой, что "руссо туристо" занимают первое место среди посещающих Грузию. "Это, кто бы что ни говорил, но нонсенс", - отметил блогер.

"Жду очередных мыльных и слащавых сюжетов на фед. ТВ России о хачапури, дружбе, любви и прочем сюсюкании", - резюмировал он".