26 мая 2019, 19:38

Жители Лакского района попросили у властей новый водопровод и детский сад

Здание детсада в селении Кумух пришло в аварийное состояние, и снабжающий семь сел водопровод также нуждается в ремонте, заявили жители Лакского района на встрече с премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым.

"Кавказский узел" писал, что переселение лакцев из Новолакского района ведется по решению, принятому в 1991 году на съезде Народных депутатов Дагестана для выполнения закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Представители Лакского национального совета еще в 2009 году заявляли о затягивании процесса переселения и возникающих на этой почве конфликтах.

Согласно закону о реабилитации, лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли. Новый Новолакский район создается на землях севернее Махачкалы, а на территории прежнего Новолакского района, где лакцы были принудительно расселены после депортации в 1944 году чеченцев-аккинцев, восстанавливается Ауховский район.

Премьер-министр Дагестана провел сегодня, 26 мая, прием граждан в администрации Лакского района. На мероприятии присутствовали представители правительства республики и глава Лакского района Юсуп Магомедов, говорится в сообщении на сайте правительства Дагестана.

Глава Совета старейшин Лакского района напомнил Здунову о проблеме газификации населенных пунктов района и давно обещанном снижении тарифов на электроэнергию, использующуюся для отопления домов. Существующие тарифы слишком высоки для сельчан, а отсутствие газа препятствует экономическому развитию района, отметил он.

Одна из жительниц района пожаловалась на проблемы с водоснабжением: водопровод Хулисма - Кумух, построенный около 30 лет назад, не обеспечивает население семи сел нужным количеством воды и нуждается в ремонте. Зимой Кумух и другие села остаются без воды, отметила она. Другая местная жительница обратила внимание на аварийное состояние Кумухского детского сада - здание учреждения было построено еще в 1956 году.

Здунов согласился, что в селе нужно построить новый детский сад. "Надо построить сад, который не надо будет потом расширять. А если и расширять, то посредством использования модульного строительства", – приводит слова Здунова пресс-служба.

Начальник Управления образования района Явсупи Гамзаев попросил Здунова решить проблему со вводом в эксплуатацию школы в селе Кумух. Строительство школы на 600 учеников близится к завершению, но проектно-сметную документацию следует скорректировать, чтобы школу могли сдать к 1 сентября 2020 года.

Руководитель Центральной районной больницы Абдурагим Дибиров рассказал о незавершенном здании больницы на 50 коек, строительство которого ведется с 2003 года. По словам Дибирова, площадь здания позволяет разместить, помимо запланированных 50 коек, химиотерапевтическое или реабилитационное отделение.

"Больница должна быть с отработанной логистикой, нормальным покрытием, с беспороговыми дверями", – отметил он. Дибиров указал также на нехватку квалифицированных врачей - анестезиолога, реаниматолога, хирурга и других специалистов.

Примечание:

"Съезд чеченцев Дагестана показал смену тактики по вопросу присоединения Ауховского района к Чечне", "Правозащитники указали на проблему возвращения территорий репрессированным народам", "Жители Новостроя в Дагестане провели стихийный сход из-за проблем с электроснабжением".

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