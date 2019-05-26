На акции в Ереване прозвучали угрозы в адрес Бако Саакяна

26 мая 2019, 03:32

Участники акции в Ереване предупредили, что призовут противников Кочаряна расправится с теми, кто заступается за второго президента Армении. Жесткие формулировки были высказаны, в частности, в адрес действующего главы Нагорного Карабаха.

Как сообщал «Кавказский узел», 25 мая на Площади Свободы в Ереване состоялся митинг противников второго президента Роберта Кочаряна. Организаторы акции заявили о поддержке инициативы премьер-министра Никола Пашиняна реформировать судебную систему. Митинг завершился шествием по центральным улицам армянской столицы.

18 мая суд принял решение освободить из-под ареста Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Пришедший к власти в результате "бархатной" революции премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать суды в Армении, и его сторонники откликнулись на этот призыв.

Реформа судебной системы поставит на место коррумпированных чиновников, заявил на митинге один из организаторов акции Дживан Абрамян, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию на Youtube канале Tert.am.

Выступившие на митинге заявили, что необходимо провести кардинальные изменения в судебной системе, которая, по их словам, была зависима от прежних властей и выполняла политические заказы.

Организаторы акции анонсировали следующую акцию 3 июня в 19.00 (18.00 по мск).

На митинге прозвучали угрозы в адрес соратников Кочаряна

Бывший глава Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, помощник президента Нагорного Карабаха по особым поручениям Аршавир Гарамян обратился в Генпрокуратуру Нагорного Карабаха с требование дать правовую оценку угрозам, прозвучавшим на митинге в адрес президента Бако Саакяна.

Свое требование Гараманян подкрепил видео, которое представитель Бако Саакяна опубликовал на своей странице в Facebook. На видео зафиксирован отрывок выступления Дживана Абрамяна, в котором тот обещает призвать людей "разбить камнем голову".

Сопредседатель Объединения армян России Мушег Саакян потребовал у партии власти объяснений. «Если же они (организаторы митинга) не имеют никакого отношения к правящей партии, то срочно требую реакции и осуждения подобных необоснованных акций», - написал он в Facebook.

Представители властей отмежевались от организаторов митинга

Представители блока «Мой шаг» вице-спикер парламента Ален Симонян и депутат Мхитар Айрапетян (бывший министр по делам диаспоры), отвечая в соцсети на публикацию Гарамяна, заверили, что не знают организаторов акции.

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Ваган Костанян также отрицает какую-либо связь с организаторами митинга. «У нас нет привычки, проводить какую-либо акцию чужими силами», - написал он в Facebook.

Напомним. что после окончания шествия поступило сообщение, что один из журналистов получил на акции ножевое ранение.