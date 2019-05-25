Бакинская полиция отпустила участников акции в поддержку Аббасова после профилактической беседы

25 мая 2019, 23:56

Полиция в Баку задержала 24 мая участников акции у посольства России, протестовавших против задержания в Москве азербайджанского журналиста Фуада Аббасова. В ходе профилактической беседы силовики заявили, что судьбой Аббасова занимаются власти, и необходимости в проведении акций нет, сообщил активист Рамин Гаджилы.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства был задержан глава Центра информационных инициатив Фуад Аббасов. При задержании Аббасова избили, сообщил адвокат Эльман Пашаев, по словам которого 28 мая Аббасов будет депортирован в Баку. С 22 мая перед посольством России в Азербайджане проводятся акции протеста.

«Мы приходим к посольству, чтобы выразить протест против задержания Фуада Аббасова и применения к нему насилия. Мы приходим к посольству и требуем разъяснений в связи с действиями российских силовиков. Мы требуем освобождения Фуада. Представители посольства то говорят, что поддерживают контакты с азербайджанским посольством в Москве, то советуют дождаться расследования", - сказал один из организаторов акции Рамин Гаджилы.

По его словам, активисты 24 мая пришли к посольству с плакатом, где было фото Аббасова и лозунг: "Bсе мы будем Фуадом!". «Полиция и ранее пыталась помешать нам приблизиться к посольству, но 24 мая были проведены задержания», - отметил Гаджилы.

Сам Гаджилы. был доставлен в Главное управления полиции города Баку. "Я находился там примерно полчаса. Со мной беседовал начальник отдела общественной безопасности Нурулла Мамедханов. Он спросил причины проведения акции. Я показал ему обращение, которые мы собирались доставить в посольство", - рассказал Гаджилы.

Сотрудники консульского отделения посольства встретились с Фуадом Аббасовым 20 мая. "Наше посольство принимает все необходимые меры в рамках своих полномочий", - сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По его словам, представитель полиции заявил, что «азербайджанское государство занимается вопросом Фуада Аббасова, работает над восстановлением его прав», и необходимости в проведении акций нет. "После профилактической беседы я узнал, что еще 14 протестующих были доставлены в 20-е отделение Насиминского районного управления полиции. Примерно через час всех отпустили после устного предупреждения», - далее отметил Гаджилы.

Он отметил, что в обращении участников акции содержался призыв к российскому государству отреагировать на задержание Аббасова. «В то же время следует принять решение о возобновлении деятельности Фуада Аббасова на территории Российской Федерации», - процитировал обращение Гаджилы.

Избежавший задержания участник акции перед российским посольством, сопредседатель "Комитета защиты прав верующих заключенных" Ровшан Ахмедли считает, что Азербайджан не должен оставаться безучастным к судьбе своего гражданина. "Мы требуем от азербайджанского государства защитить своего гражданина и потребовать разъяснений от России. А от российского государства мы требуем разъяснений по поводу нарушения прав журналиста", - сказал Ахмедли.

Аббасов в 2015 году участвовал в ток-шоу на российских телеканалах после того, как российский бомбардировщик из состава авиагруппы в Сирии был атакован турецкими истребителями и сбит, что привело к обострению российско-турецких отношений. Аббасов был приглашен как корреспондент турецкого агентства İhlas для изложения позиции официального Стамбула.

В Москве к защите Аббасова присоединился председатель московской коллегии адвокатов "Европа-Азия" Теюб Шарифов, который 23 мая подал апелляцию на арест журналиста в связи с инкриминируемым нарушением миграционного законодательства. «Аббасов имел вид на жительство, позволяющий находиться на территории России до 2023 года. Однако вид на жительство аннулировали, а самого Фуада не известили об этом», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла» .

Он отметил, что журналист выразил несогласие с официальной версией задержания и зафиксировал это письменными замечаниями в протоколе. По мнению Шарифова, Аббасов не может быть депортирован в Азербайджан до завершения апелляционного разбирательства в Московском облсуде.

В ночь на 15 февраля у кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве произошла драка. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Фуад Аббасов объявил зачинщиком массовой драки гражданина России армянского происхождения, обнародовав его паспортные данные. Владелец паспорта заявил, что непричастен к инциденту.

По словам самого Аббасова, в течение пяти дней после задержания к нему не пропускали посетителей. Только 21 мая ему было разрешено поговорить по телефону. Журналист утверждает, что вид на жительство был отменен 17 марта, хотя позднее, в апреле, когда он возвращался в Москву из Баку, у пограничников не возникло вопросов.

"16 мая я вышел из дома за хлебом. В подъезде меня задержали три человека в штатском. Я подумал, что это нападение, и начал сопротивляться. Я выбежал на улицу и крикнул: «позовите полицию». В это время человек в штатском сказал, что они и есть полиция. И при задержании, и в отделении полиции со мной обращались грубо. Мне дали протокол на подпись. Там было написано, что разрешение на проживание в России аннулировано, хотя мне это было неизвестно. Я потребовал документ, подтверждающий этот факт. Мне сказали, что эту бумагу следует требовать в суде. Затем меня отвезли в суд города Химки, где мне было сказано, что при задержании у меня не было документов. Я потребовал пояснить, на каком основании вид на жительство был аннулирован. Судья не отреагировал на мои слова, удалился на совещание, а затем огласил свое решение», - цитировало 24 мая слова Аббасова агентство ONA которому журналист дал интервью в Центре временного содержания мигрантов в Королеве Московской области.

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