Комитет против пыток добился проверки по жалобе жителя Чечни

23 мая 2019, 21:09

Следствие с опозданием на почти три года начало проверку жалоб жителя Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова на преследование за видеообращение к Владимиру Путину о проблемах села Кенхи, сообщил Комитет против пыток.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2016 года житель Кенхи Рамазан Джалалдинов пожаловался на тяжелую ситуацию в селе, указав, что жители долгое время не могут получить компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье. После этого дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков, говорится в материале "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

Несмотря на то, что видео называется "Обращение жителя Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова Рамзану Кадырову", в ходе всей записи, которая длится почти десять минут, Джалалдинов обращается напрямую к Владимиру Путину, демонстрируя президенту полуразрушенные дома в селе.

Рамазан Джалалдинов еще в мае 2016 года пожаловался в Комитет против пыток на преследования за видеообращение к президенту. Председатель правозащитной организации Игорь Каляпин 24 мая того же года направил соответствующее сообщение в чеченское управление Следственного комитета. Однако следователь отказался зарегистрировать заявление надлежащим образом, заявив, что жалобы Джалалдинова будут рассмотрены в ходе некоей "другой проверки", сообщил Комитет против пыток.

Юристы, представляющие интересы Джалалдинова, так и не смогли обнаружить материалы "другой проверки", и в этом году обратились в суд с жалобой на отказ следователя зарегистрировать заявление и провести проверку. "На второе заседание по нашей жалобе представитель Следственного комитета принес рапорт об обнаружении признаков преступления в заявлении Игоря Каляпина трехлетней давности. При этом дата заявления в рапорте стыдливо не упоминается. В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что решение по заявлению о преступлении выносится спустя трое суток после его поступления. А в этом случае Следственный комитет немного ошибся и перепутал три дня и три года. Но то, что такой рапорт все же был составлен, означает фактическое признание незаконности решения [следователя]", - сообщил юрист Комитета против пыток Дмитрий Пискунов, представляющий интересы Рамазана Джалалдинова.

Следствие согласилось зарегистрировать заявление, и в конце апреля, то есть спустя три года после подачи его в первый раз, начали проверку. Юристы требуют провести проверки и в отношении следователя, который отказался зарегистрировать жалобу. В свою очередь, судья после приобщения рапорта к делу судья отказался продолжать процесс. Юристы Комитета против пыток намерены подать апелляцию на это решение, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правозащитной организации.

Напомним, что в декабре 2018 года Джалалдинов сообщил "Кавказскому узлу", что просьба аварцев из села Кенхи в Шаройском районе Чечни построить дорогу, которая свяжет селение с Цумадинским районом Дагестана, осталась без ответа.

Материалы о ситуации в Кенхи публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенхи: цена критики Кадырова". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" подготовлена биография Рамзана Джалалдинова.