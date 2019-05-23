Жители Калининаула попросили военных изучить спорные списки фронтовиков

23 мая 2019, 19:54

После конфликта в Калининауле из-за списка фамилий на памятнике участникам войны создана комиссия из аварцев и чеченцев, которая выяснит, кто из местных жителей действительно был на фронте, сообщил глава села. Бывший глава Ленинаула провел параллели со спором из-за аналогичного памятника в его селе.

Как писал "Кавказский узел", в Калининауле, где совместно проживают чеченцы и аварцы, 9 мая к памятнику с фамилиями аварцев - участников войны были добавлены четыре плитки со 140 фамилиями участников войны чеченского происхождения. Лидеры аварской части села выступили против этой инициативы, и 16 мая, чтобы не накалять ситуацию, власти демонтировали все таблички с фамилиями. После конфликта решено создать комиссию, которая изучит архивные документы и решит, чьи фамилии должны быть на монументе, сообщил глава администрации села Гаджи Гаджиев.

Причиной демонтажа плиток стали не требования сельчан-аварцев, а "нарушение процедуры", рассказал Гаджи Гаджиев, который сам согласовал список фамилий чеченцев для изготовления табличек. "Мне не представили документы о том, что эти люди участвовали в войне. Мне на словах сказали, что есть такие документы", - пояснил глава села.

В созданную по распоряжению главы Казбековского района комиссию, которая определит список фамилий для увековечения на памятнике, вошли шесть человек – три аварца и три чеченца. Председателем комиссии назначен один из заместителей главы администрации района, рассказал 22 мая корреспонденту "Кавказского узла" Гаджи Гаджиев.

По его словам, к работе комиссии привлечены в качестве сторонних экспертов представители районного военного комиссариата. В течение двух месяцев они должны провести ревизию обоих списков, уточнил чиновник.

Представитель чеченской общины Султан Гиримов считает обязательным участие сотрудников военкомата в изучении архивных документов. "Мне нужны официальные представители республиканского военкомата. Нужна комиссия, которая будет разбираться в этом деле. Человек должен (уметь) разбираться документах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

36 фамилий на памятнике участникам войны несколько десятилетий не вызывали ни у кого претензий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Калининаула, бывший глава этого села Гаирби Гаирбиев. Аварская часть жителей села согласна, что необходимо провести ревизию списков и установить, участвовал ли тот или иной человек в Великой Отечественной войне, сказал он. "Пусть проверяют списки, золотыми буквами напишите [фамилии] и повесьте, но не надо непроверенных [людей] туда ставить", - сказал Гаирбиев.

В Ленинауле убрали фамилии с памятника после конфликта чеченцев и аварцев

Аналогичная ситуация с памятником участникам войны произошла в селе Ленинаул, рассказал 22 мая корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава Ленинаула Сира Саипов.

Как и в Калининауле, в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана существуют общины аварцев и чеченцев. Летом 2017 года в Ленинауле обострились отношения между общинами, в ситуацию вмешались главы регионов Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов. Подробнее об этом конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров мирил дагестанцев и чеченцев в Ленинауле".

По словам Сиры Саипова, представители чеченской общины Ленинаула собирались установить плиты со списком участников войны чеченской национальности. "Пришли и рулетками начали что-то мерить. Хотели установить отдельный список чеченцев, призванных [на фронт] из Ленинаула, но им не дали этого сделать, и мгновенно это дошло до Махачкалы", - рассказал Саипов. После этого, по его словам, из Махачкалы приехали республиканские чиновники и провели поочередно встречи с представителями чеченской и аварской общин села.

Аварцы Ленинаула предложили провести ревизию списков фамилий, установить, кто участвовал в Великой Отечественной войне и создать общий список фамилий в алфавитном порядке. "Эти списки должны быть написаны на тех же плитах в алфавитном порядке, не отдельно. На это они [чеченская сторона] не согласились", - рассказал бывший глава села.

Жители села чеченской национальности настаивали на формировании списков фамилий по национальному признаку. Республиканские чиновники, среди которых были и представители Миннаца, МВД и УФСБ по Дагестану, не смогли убедить их согласиться на общие списки. В итоге было принято решение убрать все списки с памятника, рассказал Саипов.

Напомним, что села Ленинаул (основанное чеченским тейпом Пхарчхой как село Акташ-Аух) и Калининаул (Юрт-Аух, основанное чеченским тейпом Аккхи) - два населенных пункта Казбековского района, которые до депортации вайнахов в 1944 году входили в состав Ауховского района Дагестана, а после высылки район как административная единица был ликвидирован. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, и вместе с этим возник вопрос отселения лакского населения, которое, как и аварцы, было переселено на земли депортированных в годы войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".