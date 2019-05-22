Российские зенитчики провели учения в Каспийском море

22 мая 2019, 08:21

Экипажи 20 кораблей Каспийской флотилии приняли участие в учениях зенитных подразделений в Дагестане и Астраханской области, сообщили сегодня в Южном военном округе.

По данным пресс-службы округа, зенитные подразделения отразили условный массированный ракетно-авиационный удар по своим позициям во взаимодействии с мобильными группами радиоэлектронной борьбы.

Во время учений расчеты корабельных боевых постов обнаружили и распознали цели, а расчеты противовоздушной обороны уничтожили технику условного противника, приводит сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа "Интерфакс-Юг".

Используя системы противовоздушной обороны боевых кораблей, военные отработали "обнаружение, захват и радиоэлектронное подавление воздушных целей условного противника", - отмечает пресс-служба. Они также обнаружили, захватили и уничтожили на различных дальностях беспилотные летательные аппараты, говорится в сообщении.

Всего военные выполнили порядка 40 различных нормативов, обнаружили 114 воздушных целей. Учения проводились в пунктах базирования Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане, было задействовано более 20 кораблей, наземные и корабельные средства противовоздушной обороны и более 90 единиц военной техники, информирует пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что в марте экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа провели учения совместно с дежурными силами по противовоздушной обороне.