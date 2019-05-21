В Ростове-на-Дону начался суд по делу о краже у дольщиков четырех миллиардов

21 мая 2019, 05:23

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела о хищении средств ростовских и краснодарских дольщиков при строительстве трех жилых комплексов. Прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому ущерб, причиненный действиями обвиняемых, составил более четырех миллиардов рублей. По мнению юриста Олега Дегтярева, это уголовное дело уникально в первую очередь из-за суммы похищенных средств.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в суд было передано дело о мошенничестве при строительстве трех жилых комплексов в Ростове-на-Дону и Краснодаре — "Европейский", "Южный" и "Валентина". Под стражей находятся девять обвиняемых, наложен арест на их имущество. 6 мая суд во второй раз отложил начало процесса по просьбе нового защитника.

На скамье подсудимых находятся братья Вардан и Давид Исраелян, Артур и Давид Поповы, Елена Домась, Татул Григорян, Жанна Тихонова, Арсен Хабахов и Сергей Юзбашев. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем. Ещё один обвиняемый — Эдуард Коваленко был найден мертвым в ростовском СИЗО. Вину обвиняемые на предварительном следствии не признали.

На процессе в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону по делу обманутых дольщиков присутствовали десять потерпевших и двое родственников потерпевших, а также журналисты двух СМИ, в том числе корреспондент "Кавказского узла". Девятерых подсудимых охраняли четверо конвойных полицейских и один пристав.

Заседание началось с ходатайства адвоката Сергея Юзбашева Вадима Маркина, который попросил вернуть дело в прокуратуру.

По словам адвоката, имеющийся в деле протокол от 12 ноября 2018 года об ознакомлении Юзбашева с делом является подложным, так как не содержит подписей самого Юзбашева и его адвокатов. Защитник Юзбашева попросил признать протокол недопустимым и попросил провести судебную экспертизу подписей следователя, его поддержали другие адвокаты. Сам Сергей Юзбашев назвал протокол «сфальсифицированным», и заявил, что обращался по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ и Главное управление МВД.

Потерпевшие и их адвокат высказались против ходатайства. Двое представителей обвинения назвали заявленное ходатайство преждевременным, предложив вызвать в суд следователя, занимавшуюся составлением упомянутого протокола, для дачи пояснений. В итоге суд отложил рассмотрение ходатайства до допроса следователя и ответа Юзбашеву по его обращениям.

После этого прокурор огласил объёмное обвинительное заключение. Оглашение обвинительного заключения заняло два часа. Подсудимые слушали обвинение спокойно, лишь в конце, когда озвучивались суммы ущерба, некоторые стали переговариваться между собой, за что получили замечание от судьи.

Согласно обвинительному заключению, Давид Исраелян "не позднее августа 2012 года, находясь в Краснодаре, действуя из корыстных побуждений, решил создать организованную группу для совершения тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере ) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег ), связанных с хищением денежных средств неопределенного круга лиц - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов в Краснодаре и Ростове-на-Дону путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений и принятии на себя обязательств при отсутствии намерений их выполнять, их последующей легализацией".

В организованную группу в разные периоды времени были вовлечены остальные подсудимые, а также "неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство", говорится в обвинительном заключении.

"Не позднее августа 2012 года, находясь в Краснодаре, Давид Исраелян, для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в Краснодаре, привлек в качестве участников организованной группы Валерия Остапенко, с которым состоял в дружеских и близких доверительных отношениях, и Вардана Исраеляна, который является его родным братом, а также неустановленных лиц", - зачитал прокурор.

По данным обвинительного заключения, "не позднее декабря 2013 года, находясь в Ростове-на-Дону, Давид Исраелян для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в Ростове-на-Дону, привлек в качестве участников организованной группы Артура Попова, с которым состоял в дружеских и близких доверительных отношениях, Сергея Юзбашева, с которым состоял в дружеских и близких доверительных отношениях, ранее знакомых ему Арсена Хабахова и Жанну Тихонову".

Кроме того, в обвинительном заключении также утверждается, что "не позднее декабря 2014 года руководителем организованной группы стал Вардан Исраелян, который в декабре 2014 года, находясь в Ростове-на-Дону, действуя в составе организованной группы с Артуром Поповым и Давидом Исраеляном, для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в Ростове-на-Дону, в качестве участников организованной группы привлек Татула Григоряна и Елену Домась, с которой состоял в близких доверительных отношениях, ранее знакомого ему Давида Попова, являющегося сводным братом Артура Попова".

"Руководство созданной Исраеляном Давидом организованной группой в период с августа 2012 по декабрь 2014 года как на территории Краснодара, так и на территории Ростова-на-Дону осуществлял сам Давид Исраелян. В последующем в период с декабря 2014 по декабрь 2016 года руководство созданной Давидом Исраеляном организованной группой на территории Ростова-на-Дону осуществлял Вардан Исраелян", - зачитал прокурор.

По данным обвинительного заключения, обвиняемые причинили дольщикам в Краснодаре и Ростове-на-Дону "имущественный ущерб на четыре миллиарда 127 миллионов 732 тысячи 483 рубля".

Отметим, что, как сообщалось ранее, по версии следствия, при строительстве жилого комплекса "Европейский" у дольщиков было похищено порядка двух миллиардов рублей.

На вопрос судьи об отношении к предъявленному обвинению адвокаты подсудимых попросили время для ознакомления с протоколом заседания, чтобы «сверить обстоятельства и цифры». После этого суд допросил нескольких потерпевших.

"Это был такой мыльный пузырь"

Потерпевшая Дарья Скиба рассказала, как она выбирала квартиру для покупки.

«В 2014 году я выбирала жилищный комплекс и «повелась» на рекламу ЖК «Европейский». 14 июля 2014 года с помощью одного из агентств недвижимости я заключила договор... о покупке квартиры в рассрочку. Я работаю на Крайнем севере и мне было проблематично лично следить за ходом стройки. 26 октября 2014 года я полностью перевела средства, за стройкой следила через Интернет”, - рассказала она суду.

По словам женщины, дом обещали сдать в январе 2015 года, однако этого не произошло.

«Я подала иск в суд о взыскании неустойки, но туда никто не явился. Позднее я нашла других дольщиков из своего дома и тогда стало понятно, что это был такой мыльный пузырь», - сказала потерпевшая.

Скиба уточнила, что договор был заключен с Артуром Поповым, за однокомнатную квартиру в жилкомплексе «Европейский» она заплатила 1 миллион 311 тысяч рублей.

«Стройку постоянно оттягивали, но по телефону говорили, что всё хорошо… Сейчас там три этажа и всё», - сообщила Дарья Скиба.

Она добавила, что деньги за квартиру ей не вернули, в связи с этим ею заявлен гражданский иск в размере стоимости квартиры и 100 тысяч морального вреда.

Рассмотрение дела продолжится 27 мая в 11.00 мск. Ожидается, что будут допрошены другие потерпевшие и свидетели обвинения.

По данным на 6 ноября 2018 года в реестре обманутых дольщиков Ростова числится 1827 человек, сообщала ГТРК "Дон-ТР".

Дело о хищении средств дольщиков ЖК "Европейский" уникально

"Уголовное дело о хищении средств дольщиков ЖК «Европейский» практически во всем типично для Ростова и Краснодара. Группа лиц - учредителей и руководителей строительных компаний и посредников получали значительные средства от граждан по договорам долевого участия и уступки и выводили их на счета третьих лиц либо просто забирали из кассы. Уникальна в нем сумма хищения, вернее ее размер – несколько миллиардов рублей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" генеральный директор юридической фирмы "Истина и Право", не связанный с делом, Олег Дегтярев.

"Схема хищения денег граждан в большинстве случаев предусматривала заключение так называемого договора уступки права требования, по которому деньги от дольщиков поступали не напрямую застройщику, а передавались посреднику. Выводу денег способствовали и пробелы в законе. Проблема в том, что законодательство позволяло регистрировать в органах Росреестра такие договора уступки без представления на регистрацию платежных документов о перечислении денег от посредника застройщику. Вместо платежных документов мошенники к пакету документов на регистрацию прикладывали ими же сделанную справку о полной оплате квартиры посредником", - прокомментировал юрист.

По его словам, подозреваемые могли спрятать большую часть похищенных средств.

"Тем не менее, насколько нам известно, в ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество фигурантов на значительную сумму. Поэтому приговор суда, безусловно, может способствовать получению потерпевшими хотя бы части похищенных у них средств, которые могут быть получены при реализации арестованного у подсудимых имущества", - полагает Дегтярев.

Он отметил также, что нередко следствие не находит основную сумму похищенных денежных средств, из-за чего такие дела стали массовыми, а также не "добирается до так называемых "белых выгодоприобретателей - лиц, на которых оформляются активы".

"И жулики, когда они планирует такие дела, это прекрасно понимают. В рассматриваемом случае, к сожалению, ситуация и в этой части довольно типична – основная сумма похищенных денежных средств следствием, видимо, не найдена, на кого в настоящий момент оформлены активы – не установлено", - подчеркнул Олег Дегтярев.

Комментариями сторон процесса относительно обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.