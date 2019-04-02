Пикетчики в Ереване потребовали раскрыть убийство главы села

02 апреля 2019, 21:25

Активисты партии АРФ "Дашнакцутюн" в шестую годовщину смерти главы села Прошян Грача Мурадяна потребовали возобновить дело о его убийстве. Генпрокурор пообещал протестующим разобраться.

Как писал "Кавказский узел", глава села Прошян Котайкской области Армении Грач Мурадян найден мертвым 2 апреля 2013 года. По версии правоохранительных органов, он был убит из-за своей профессиональной деятельности.

Члены партии АРФ "Дашнакцутюн" организовали сегодня акцию перед зданием Генпрокуратуры с требованием раскрыть дело об убийстве Грача Мурадяна. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Сокрытие преступления - преступление!" и "Нет бездействию правоохранителей!" На акции присутствовали как родственники Мурадяна и его односельчане.

Участники акции считают, что всестороннее, объективное и полноценное расследование убийство проведено не было. Они требуют возобновить уголовное дело, передав его другим следователям. Убийство Мурадяна не раскрыто, потому что он являлся представителем правящей партии, считают протестующие.

"С 2013 года было подано множество ходатайств в связи с расследованием дела, и власти всегда заверяли нас в том, что они заинтересованы в раскрытии дела. Но, как видим, это были лишь слова. Следственная группа <...> отказывалась даже собирать те или иные доказательства", - заявил на акции член АРФД Арцвик Минасян. Он указал на то, что дело не раз приостанавливалось, в последний раз это произошло в декабре 2018 года.

Арцвик Минасян также отметил, что в 2010 году, когда обстреляли машину Грача Мурадяна, следствие заявило, что это сделал сам Мурадян. Правоохранители закрывали глаза на неоднократные угрозы Мурадяну, утверждает он. "Сегодня мы требуем раскрытия дела, чтобы понять, с чем было связано подобное попустительство в отношении Грача Мурадяна - как при его жизни, так и после смерти", - пояснил Минасян, потребовав включить в дело предшествовавшие убийству инциденты, в том числе поджог машины и попытку похищения.

Несколько участников акции, членов АРФД - бывший министр экономики Арцвик Минасян, Ишхан Сагателян, член бюро АРФД Арсен Амбарцумян, а также родственник Грача Мурадяна - встретились с генпрокурором Артуром Давтяном, который пообещал изучить дело об убийстве и через 10 дней вновь встретиться с протестующими.

По словам Ишхана Сагателяна, генпрокурор заверил, что даже несмотря на приостановку дела об убийстве Грача Мурадяна, следственные мероприятия все же ведутся. Сагателян отметил, что генпрокурору были представлены новые обстоятельства, которые важны для раскрытия дела, передал корреспондент "Кавказского узла".