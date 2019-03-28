Власти Армении отсрочили повышение акциза на лимонад

28 марта 2019, 18:20

Правительство Армении отложило повышение акцизного налога на лимонад после протестов сотрудников компаний по производству газированных напитков.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта сотрудники компаний по производству газированных напитков провели акцию протеста против предложения Минфина повысить на 5% налог на акциз одного литра газированного напитка, которые содержат в себе сахар, а также вкусовые и ароматические добавки. Участники акции заявили, что такая политика приведет к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.

Правительство решило не вносить в проект дополнений в Налоговый кодекс Армении, который, как планируется, вступит в силу с 1 июля 2019 года, положение о налогообложении газированных напитков, сообщил сегодня вице-премьер Армении Тигран Авинян.

В ходе обсуждения этого положения возник вопрос относительно других продуктов, отметил Авинян. По его словам, если обложение налогом газированных напитков с высоким содержанием сахара рассматривается с учетом здоровья граждан, то относительно других сахаросодержащих продуктов также нужно предпринять меры.

Именно поэтому, указал Авинян, на данном этапе правительство изъяло пункт о налогообложении газированных напитков из законопроекта. Однако, по словам вице-премьера, обсуждения по этому вопросу будут продолжены для поиска приемлемых решений.