Следком назвал угрозой убийством нападение на педагога в Северной Осетии

28 марта 2019, 16:22

Следком возбудил уголовное дело против бывшего депутата Ардонского района Василия Гогичаева, подозреваемого в избиении учительницы.

Как писал "Кавказский узел", следствие занялось проверкой информации о том, что 6 марта Василий Гогичаев избил на уроке учительницу начальных классов, после чего сложил с себя полномочия депутата Собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии. Гогичаев отрицает обвинения, поэтому подал в полицию заявление о клевете. Педагог Мадина Созиева заявила, что готова подтвердить свои слова на детекторе лжи.

"Было незаслуженное обвинение в краже денег моей болеющей неизлечимой болезнью 12-летней племянницы, имеющей инвалидность. На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не тронул", - заявил Гогичаев в видеообращении, опубликованном на Youtube 13 марта.

По версии следствия, 6 марта подозреваемый во время уроков схватил за волосы учительницу и ударил ее по голове. После чего депутат угрожал педагогу ножом в кабинете директора школы, которая остановила конфликт. 28-летнему бывшему депутату Ардонского района вменяется статья «угроза убийством», говорится в сегодняшнем сообщении на сайте североосетинского управления СКР.

Максимальная санкция по этой статье предполагает до 2 лет заключения.

Конфликт спровоцирован личной неприязнью Гогичаева к учительнице, которая обвинила его племянницу в краже денег, пишет РИА «Новости».