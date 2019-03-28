Верховный суд Азербайджана подтвердил запрет на участие Мамедова в выборах

28 марта 2019, 16:57

Верховный суд Азербайджана решил снять условное наказание с лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, но оставил в силе ограничение на участие в выборах. Защита будет обжаловать это решение, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа апелляционная инстанция заменила оставшийся срок заключения для лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова на условное наказание. 31 октября защита подала кассацию с просьбой полностью оправдать оппозиционера. По словам Мамедова, условный срок и сохранение судимости ограничивают его свободу передвижения и участие в выборах.

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, однако 30 июня пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда.

Верховный суд Азербайджана сегодня частично удовлетворил кассационную жалобу Ильгара Мамедова. В частности, суд сократил наказание до реального срока, проведенного Мамедовым в заключении, и освободил его от условного наказания. Также оппозиционер сможет выезжать за пределы Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фуад Агаев.

По его словам, защита не согласна с решением суда, так как настаивала на оправдательном приговоре. "Мы считаем, что в отношении Мамедова не исполнены два решения Европейского суда по правам человека", – заявил Агаев, указав на признанное ЕСПЧ несправедливым судебное разбирательство по делу Мамедова.

"Так, Ильгар Мамедов прибыл в Исмаиллы 24 января 2013 года, на следующий день после народных волнений, и находился в городе только один час. Следствие утверждало, что Мамедов подстрекал людей к беспорядкам. Однако мы представили видео с камер наблюдения Unibank, на которых было, что в момент нахождения Мамедова в городе там не было массового скопления людей. Более того, бывший глава Исмаиллинского района в интервью телеканалам заявлял, что обстановка спокойная. То есть Мамедова осудили фактически по надуманному обвинению. Законным решением должно было быть оправдание. К сожалению, Верховный суд ограничился лишь смягчением приговора", - считает Агаев.

5 декабря 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением страной первого решения Европейского суда по делу Ильгара Мамедова от 2014 года. Такую процедуру Комитет министров применял впервые, ее осуществление было возложено на Большую палату ЕСПЧ, которая намерена окончательно установить, отказывается ли Азербайджан от выполнения решения суда. Азербайджанская сторона настаивала на том, что решение Европейского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова.

Ильгар Мамедов не согласился с приговором, но доволен снятыми ограничениями. "С меня снято обязательство периодической регистрации в службе пробации, отменены ограничения на выезд за пределы Баку и за рубеж. Единственным ограничением осталось участие в выборах в течение пяти лет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мамедов, добавив, что продолжит бороться за право участвовать в выборах.

Обвинительный приговор Мамедова не позволит ему стать кандидатом на парламентских выборах 2020 года, считает исполнительный секретарь партии "Республиканская инициатива" Натиг Джафарли. "Ограничение на участие в выборах истечет только в 2023 году, но есть правовые механизмы для его отмены. В частности, закон позволяет обратиться в суд для снятия судимости. В 2005 году накануне парламентских выборов ряд оппозиционеров через суды добились снятия судимости и приняли участие в выборах. Кроме того, есть инструмент дополнительной кассации к Пленуму Верховного суда, чтобы добиться там оправдательного вердикта. Это позволит исполнить решения Европейского суда по правам человека, который указал на неправомерность уголовного преследования Мамедова", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Джафарли.

По его словам, сегодняшнее решение Верховного суда противоречиво. "Ильгару Мамедову зачли наказанием уже отбытый им тюремный срок. Но получается, что после освобождения в августе 2018 года он семь месяцев необоснованно отбывал условное наказание. Все это время его права были ограничены. Этому тоже должна быть дана правовая оценка", - считает Джафарли.

В Верховном суде Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о решении по делу Мамедова.

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