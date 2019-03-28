28 марта 2019, 17:07

Суд в Сочи дал реальный срок за дебош на борту самолета

Адлерский районный суд приговорил пассажира рейса Санкт-Петербург - Анталья, устроившего дебош на борту самолета, к шести месяцам колонии-поселения, сообщил сегодня следком.

Как писал "Кавказский узел", 29 января из-за дебоша пассажира на борту самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Анталья, экстренно сел в Сочи.

"Адлерским районным судом Краснодарского края мужчине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, судом установлено, что житель Санкт-Петербурга, 29 января, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, провоцируя конфликт, пытался ударить членов экипажа и ударил пассажирку самолета". "В результате его действий самолет осуществил вынужденную посадку в аэропорту Сочи, что повлекло для авиакомпании "Россия" непредвиденные расходы", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 1 января также был задержан за дебош на борту пассажир авиарейса Сочи - Москва. В ноябре 2017 года суд в Сочи оштрафовал на 500 рублей женщину, устроившую пьяный дебош в самолете, летевшем в город-курорт из Москвы. Ее привлекли к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. Позднее она была привлечена к уголовной ответственности за хулиганство.

Примечание:

"Самолет Москва - Сочи экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет сел в Волгограде из-за курильщика", "Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону после смерти пассажира".

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