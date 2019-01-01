Самолет "Аэрофлота". Фото: Mark Harkin - VQ-BEI https://ru.wikipedia.org/

01 января 2019, 15:27

Пассажир авиарейса Сочи - Москва задержан за дебош на борту

Самолет, вылетевший сегодня из Сочи, совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за нарушителя общественного порядка, сообщило МВД. Задержанный пассажир - известный хоккеист, уточнил источник в аэропорту.

Самолет, который летел из Сочи в Москву, вынужденно приземлился сегодня на запасном аэродроме в Воронеже, сообщила сотрудница пресс-службы аэропорта.

"Самолет Сочи - Москва авиакомпании "Аэрофлот" сел на запасной аэродром Воронежа в 09.56 [мск], вылетел в 11.45", - приводит ее слова ТАСС.

Причиной вынужденной посадки стало поведение пьяного пассажира, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мужчина нарушал общественный порядок и матерился на пассажиров и бортпроводников, из-за чего командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку, пишет РИА "Новости".

37-летнего пассажира доставили в дежурную часть управления МВД на транспорте, где на него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", уточняет агентство.

Задержанный пассажир – известный российский хоккеист, сообщил источник в службах аэропорта Воронежа. По словам источника, во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу после отказа в очередной порции алкоголя. "Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу", - приводит слова источника "Интерфакс".

Примечание:

"Самолет Москва - Сочи экстренно сел в аэропорту вылета", "Самолет сел в Волгограде из-за курильщика", "Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону после смерти пассажира".

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