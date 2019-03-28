Прокуратура потребовала выплаты 3,8 миллиона работникам дагестанского предприятия

28 марта 2019, 08:03

МУП "Горзеленхоз" задолжал зарплату 146 работникам, сообщила прокуратура 27 марта, потребовав в суде взыскать задолженность.

"Кавказский узел" ранее писал о задолженности по зарплате в клининговой компании в Махачкале. В июле более 50 сотрудниц компании вышли на митинг к зданию правительства Дагестана с требованием выплатить им зарплату. Они заявили, что не знают, к какой организации относятся, так как в апреле их перевели из УК "Новый город" в МУП "Горзеленхоз". В августе мэрия Махачкалы отчиталась о выплате зарплат.

Прокуратура в ходе проверки установила, что перед 146 работниками муниципального унитарного предприятия "Горзеленхоз" образовалась задолженность по выплате зарплаты за январь - февраль текущего года на общую сумме более 3,8 млн рублей, сообщило ведомство 27 марта на своем сайте.

"В суд направлено 146 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы работникам предприятия. Кроме того, в отношении директора и юридического лица - МУП "Горзеленхоз" - возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы)", - говорится в сообщении прокуратуры Дагестана.