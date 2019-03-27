27 марта 2019, 23:05

Жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии стали пять человек

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате автомобильной аварии в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МВД.

По данным ведомства, столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня около 15.20 мск на четвертом километре автодороги Прохладный - Баксан - Эльбрус.

Предварительно установлено, что 48-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем "Лада Калина", при совершении левого поворота не предоставил преимущество встречному авто, за рулем которого находился 32-летний житель Прохладного. 

Скриншот со страницы МЧС КБР в Instagram (mchskbr) https://www.instagram.com/p/Bvg6MsFjkHW/"В результате происшествия погибли оба водителя и пассажир "Лады", еще два пассажира автомашины "Лада Калина" госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД по Кабардино-Балкарии. 

Пострадавшие были зажаты в автомобиле и получили травмы средней тяжести, сообщили спасатели.

На своей странице в Instagram ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии опубликовало фото с места происшествия. На них видно, что обе машины серьезно повреждены, одна из них после столкновения оказалась в кювете.  

По состоянию на 23.00 мск на сайте и странице в Instagram Минздрава Кабардино-Балкарии нет информации о состоянии пострадавших. 

Как сообщал "Кавказский узел", в результате ДТП, которое произошло 7 февраля в Урванском районе Кабардино-Балкарии, погибли два человека и еще двое пострадали.

Примечание:

"Два человека стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии", "13 пострадавших при ДТП в Кабардино-Балкарии остаются в больницах", "Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в оформлении "липового" ДТП".

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