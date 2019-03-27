27 марта 2019, 11:27

Прокуратура сочла непригодной организацию питания в детсадах в Дагестане

Нарушения требований СанПин обнаружены при проверке организации питания в детских садах Кизилюрта, сообщила прокуратура 26 марта.

По данным ведомства, в шести детсадах не соблюдаются требования по применению моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных госсанэпидслужбой, а также отсутствует производственный контроль. В одном из детсадов в связи планировкой помещений нет четкого разделения сырых и готовых продуктов, грязной и чистой посуды, не созданы условия для раздельного хранения и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции, сообщила прокуратура Дагестана.

В отношении заведующих детсадов возбуждены дела по ст. 6.3 КоАП России (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения...). В отношении заведующей одного из детсадов также возбуждено и дело по ст. 6.4 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений), говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее прокуратура нашла нарушения в учебных заведениях Тляратинского района Дагестана. Питание в образовательных учреждениях не соответствует санитарным требованиям и закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов", сообщила прокуратура 12 марта. В декабре 2018 года дагестанская прокуратура нашла нарушения в питании школьников Кумторкалинского района.

Примечание:

"Следователи отчитались о проверке детсада в Дагестане после отравления детей", "Все жертвы отравления в детсаду Дагестана выписаны из больницы", "Сообщение об инфекции в Махачкале вызвало интерес пользователей соцсети".

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