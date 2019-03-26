Силовики пришли с проверкой в Фонд соцстраха и Росреестр по Ингушетии

26 марта 2019, 00:13

Сотрудники экономической полиции изъяли документы ингушского Фонда социального страхования и республиканского управления Росреестра для расследования хищений бюджетных средств. Проверки инициированы руководством республики, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Кавказский узел" информировал, что в ходе обысков в министерствах и ведомствах Ингушетии 21 и 22 марта оперативники республиканского МВД изъяли документацию, связанную с реализацией инвестпроекта по строительству инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья.

На строительство инфраструктуры по этому инвестпроекту из федерального и республиканского бюджетов выделялось почти 795 миллионов рублей, но объекты оказались не сданы и не введены в эксплуатацию.

Проверки в республиканских управлениях Фонда социального страхования и Росреестра в Магасе 25 марта проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ингушские силовики. Они изъяли ведомственные документы, которые могут касаться хищения бюджетных средств в 2017-2019 годах, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции изымают электронные носители информации и документы, представляющие оперативный интерес", - привел слова источника 25 марта ТАСС.

Речь идет, в частности, о фиктивных отчетах для незаконного получения компенсаций из Фонда социального страхования. Поводом для проверки в Управлении Росреестра по Ингушетии стала информация о возможных нарушениях при оформлении земельных участков, расположенных вдоль федеральной трассы "Кавказ".

Глава республики Юнус-Бек Евкуров объяснил проверки в ведомствах инициативой руководства Ингушетии. По словам Евкурова, в Магас по его просьбе прибыла специальная группа оперативников.

"Мы снова поднимаем уголовные дела, которые были возбуждены и закрыты, либо еще на стадии [следствия] находятся", - цитирует Евкурова 25 марта РИА "Новости".

На сайтах ингушского управления Росреестра и регионального Фонда социального страхования по состоянию на 00.15 мск 26 марта нет информации по поводу выемки документов.