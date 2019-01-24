Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

24 января 2019, 16:59

Ростовский предприниматель заподозрен в многомиллионном хищении бюджетных денег

Владелец ростовской фирмы подозревается в том, что, получив 11 миллионов из бюджета на строительстве дорог в Дубовском районе Ростовской области, завысил объем выполненных работ, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, подозреваемый выиграл тендер на строительство межпоселковых автомобильных дорог и получил из бюджета более 11 миллионов рублей.

"После окончания строительства была проведена экспертиза дорожного покрытия, был выявлен факт завышения объема фактически выполненных работ, тем самым был причинен ущерб бюджету Ростовской области", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", предусматривающей до 10 лет лишения свободы. "Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Комментариев от представителей подозреваемого пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2018 года ростовские бизнесмены были обвинены в хищении 87 миллионов рублей из бюджета при строительстве коллектора.

Примечание:

"Ростовчанин осужден за хищение 9 млн рублей бюджетных денег", "Экс-глава ростовского центра безнадзорных животных обвинена в хищении 13 млн рублей", "Медведев требует снизить уровень коррупции на Северном Кавказе".

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