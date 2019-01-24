Пользователи соцсетей назвали чрезмерным повышение цен на проезд в Махачкале

24 января 2019, 16:45

Власти Махачкалы назвали необоснованным анонсированное перевозчиками повышение цен на шесть рублей. Пользователи соцсетей заявили, что новая стоимость проезда в транспорте ударит многих горожан по карману.

Перевозчики заявили о новых тарифах на проезд в маршрутах столицы Дагестана с 27 января. Проезд по городу составит 23 рубля, по маршруту Махачкала–Ленинкент - 30 рублей, приводит сегодня сообщение пресс-службы управления промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы РИА "Дагестан".

Объявления о повышении с 27 января стоимости проезда с 17 до 23 рублей в некоторых маршрутных такси Махачкалы висят уже несколько дней, эта информация выдаётся как исходящая от администрации города, написал 23 января "Черновик". В управлении промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы подтвердили, что несколько месяцев назад компании уведомляли администрацию об увеличении тарифа.

"Согласно закону, перевозчик сам устанавливает стоимость проезда, но он должен поставить в известность администрацию города об этом заранее и обосновать свои тарифы", - прокомментировал повышение цен начальник управления Андрей Гусейнов. Однако, по его словам, аргументированное обоснование по новым ценам ни один перевозчик властям не представил, они лишь сослались на рост цен на бензин и газ.

Ситуацию с повышением цен на проезд прокомментировал сегодня около 13.30 мск на своей странице в Instagram врио главы Махачкалы Мурад Алиев. "Сразу отмечу, что мы категорически против необоснованного повышения цен на общественном транспорте. Да, прекрасно понимаем и транспортные компании, что за несколько лет поднялась цена на топливо и другие расходы. Но в то же время мы хотим знать, почему они хотят установить цену именно в 23 рубля? Насколько прозрачно и легально они ведут всю свою деятельность, как оплачивают налоги, платят зарплату водителям и производят за них отчисления во внебюджетные фонды?" - говорится в его посте в соцсети.

Он также сообщил, то поручил довести свою позицию до главы Дагестана Владимира Васильева, а также прокуратуры, налоговой и трудовой инспекций, полиции и антимонопольной службы с просьбой произвести проверки. По состоянию на 15.30 мск, его сообщение прокомментировали 286 пользователей.

Пользователи соцсетей раскритиковали решение перевозчиков

Пользователей соцсетей возмутила новость о подорожании, они отметили, что с их невысокими доходами проезд по городу будет обходиться слишком дорого. "На сколько и кому подняли зарплату, чтобы поднималась плата за проезд? Поднимите зарплату людям в соответствии с ростом цен", - написала в комментарии kushievabella.

"Они выкручиваются, поднимая цены, а как быть тем, кто никак не может повысить себе уровень жизни, ведь таких немало?" - прокомментировал пользователь bayzanat1963. "Получается, маршруточники - это отдельное государство, даже у детей берут деньги, 23 рубля это очень много для дагестанцев", - написала siyaalibek.

"Всегда так было, поднимают всегда в разы, в данном случае на 6 рублей, и в конце "пойдут" типа на уступки народу, и сделают 20 рублей. 3 рубля - не так много, но если в процентном соотношении выводить, то увидим совсем другие цифры" , - согласен с ним ali210685.

Некоторые жители Махачкалы предложили протестовать против роста цен на проезд. "Чтобы они не поднимали проезд, просто (нужно) не ездить никому на этих маршрутках хотя бы пару дней", - написал volk__0005.

Другие пользователи скептически отнеслись к таким призывам. "Никто ничего не поднимет - ни бунта, ни митинга, рта не откроют. Потому что наш народ - терпила, и в Дагестане давно нет ни закона, ни порядка", - считает amina.20.03.amina.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2018 года стоимость проезда в маршрутке Махачкала - Буйнакск повысилась сразу на 20 рублей из-за повышения цен на топливо и ремонта дороги на Буйнакском перевале. Люди ездят из Буйнакска в Махачкалу на работу, повышение цен на проезд серьезно ударит по бюджету, пожаловались жители Дагестана.