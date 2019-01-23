Вентиль распределителя на газовом трубопроводе. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

23 января 2019, 08:57

Газовщик в Дагестане арестован по делу о хищении денег абонентов

Руководитель абонентской газовой службы причастен к необоснованному начислению долгов жителям Каякентского района Дагестана, предполагают следователи.

Как писал "Кавказский узел", 19 января прокуратура сообщила о том, что обнаружила факты несанкционированного потребления газа и необоснованного начисления долгов абонентам в Каякентском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Бывший начальник абонентской газовой службы в Каякентском районе и его знакомый задержаны по делу о мошенничестве с начислением платы за газ населению, сообщила 22 января со ссылкой на республиканскую прокуратуру "Российская газета".

По данным ведомства, контролеры районного абонентского пункта абонентской службы «Восточная» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» "занимались незаконным сбором денежных средств с населения, в том числе путем изменения показаний проборов учета газа в сторону уменьшения объема фактически потребленного газа".

"С февраля по декабрь 2018 года членами организованной группы повсеместно практиковалось необоснованное начисление образовавшейся задолженности на счета добросовестных потребителей газа либо на дублирующие и обезличенные лицевые счета, по которым заведомо отсутствуют плательщики", заявила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

21 января Кировский райсуд Махачкалы постановил заключить под стражу бывшего начальника абонентской службы и его знакомого, который по указанию начальника собирал деньги с населения, говорится в сообщении, размещенном 22 января на сайте ведомства.

Следователи выясняют, кто из должностных лиц абонентского пункта и ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» причастен к хищению газа, уточнило ведомство.

Комментариев от арестованных либо их представителей относительно позиции правоохранителей пока не поступало.

Отметим, что ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Руководитель дагестанского предприятия заподозрен в хищении газа", "Газовики заявили о хищении газа в Дагестане почти на 80 миллионов", "Сотрудница "Газпрома" в Дагестане обвинена в хищении 2 млн рублей".

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