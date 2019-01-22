Мать в Адыгее обвинена в избиении грудного ребенка

Суд в Адыгее вынес решение об аресте женщины, обвиняемой в жестоком избиении своей четырехмесячной дочери. Ребенок остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 13 января четырехмесячная девочка была госпитализирована в Майкопе в тяжелом состоянии с множественными переломами. Следствие заподозрило мать ребенка в причинении младенцу тяжкого вреда здоровью, и она была задержана.

Женщина два месяца будет находиться в СИЗО Краснодара, при необходимости ее доставят в Адыгею, сообщил замруководителя следственного отдела по Майкопскому району Бислан Чич. По его словам, женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка, ей грозит до десяти лет колонии, проинформировали "Юга".

Состояние девочки стабильно тяжелое, она по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, со ссылкой на заместителя главврача Адыгейской республиканской детской больницы Эмму Духу сообщил сегодня "Блокнот-Кранодар".

"Положительной динамики, кроме того, что она частично усваивает питание, вводимое ей через зонд, к сожалению, нет", - процитировало издание слова замглавврача.