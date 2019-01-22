Ликвидация пожара. Фото http://34.mchs.gov.ru/upload/site31/document_operational/HFErxKzV4w-big-reduce350.jpg

22 января 2019, 09:10

Двое детей стали жертвами пожара в Волгоградской области

Один ребенок погиб и один получил ожоги при пожаре в Краснослободске Волгоградской области, сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел сегодня в 01.56 по местному времени (00.56 мск) в доме с пристройкой на улице Комарова.

"Есть погибший и пострадавший", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Волгоградской области на своем сайте.

В доме проживала многодетная семья, в которой было четверо детей, один из них погиб, один пострадал, двое спасены, пишет со ссылкой на экстренные службы региона ТАСС.

Дом был деревянным, в нем с 33-летней мамой проживали 12-летняя дочь и трое сыновей — семи, трех и двух лет, погиб самый младший ребенок, его тело спасатели нашли после пожара, еще один из детей получил ожоги, передает "Волгоград-онлайн". 

Многодетная мать сама воспитывала четверых детей, этой ночью она была на работе в супермаркете, пишет со слов соседей издание.

"Кавказский узел" также писал, что  9 января после пожара в частном доме в Михайловке два человека погибли, еще двое доставлены в больницу.

Примечание:

"500 человек эвакуированы при пожаре в больнице Волгограда", "Спасатели эвакуировали 300 человек при пожаре в волгоградском вузе", "Три человека погибли при пожаре в волгоградской четырехэтажке"

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