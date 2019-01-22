Двое детей стали жертвами пожара в Волгоградской области

22 января 2019, 09:10

Один ребенок погиб и один получил ожоги при пожаре в Краснослободске Волгоградской области, сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел сегодня в 01.56 по местному времени (00.56 мск) в доме с пристройкой на улице Комарова.

"Есть погибший и пострадавший", - сообщило сегодня главное управление МЧС по Волгоградской области на своем сайте.

В доме проживала многодетная семья, в которой было четверо детей, один из них погиб, один пострадал, двое спасены, пишет со ссылкой на экстренные службы региона ТАСС.

Дом был деревянным, в нем с 33-летней мамой проживали 12-летняя дочь и трое сыновей — семи, трех и двух лет, погиб самый младший ребенок, его тело спасатели нашли после пожара, еще один из детей получил ожоги, передает "Волгоград-онлайн".

Многодетная мать сама воспитывала четверых детей, этой ночью она была на работе в супермаркете, пишет со слов соседей издание.

"Кавказский узел" также писал, что 9 января после пожара в частном доме в Михайловке два человека погибли, еще двое доставлены в больницу.