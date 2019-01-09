Тушение пожара. Фото Влада Александрова, Юга.ру

09 января 2019, 08:35

Четыре человека стали жертвами пожара в Волгоградской области

Два человека погибли, еще двое доставлены в больницу после пожара в частном доме в Михайловке.

Сообщение о пожаре в доме на улице Саратовской в Михайловке  поступило спасателям сегодня в 2:38 по местному времени (1.38 мск).

Горела кровля и вещи на площади 72 квадратных метра в деревянном доме, обложенном кирпичом, есть погибшие и пострадавшие, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Волгоградской области на своем сайте.

На месте пожара были найдены тела двоих погибших -  54-летнего мужчины и его трехлетней дочери, еще два человека обратились в больницу, передает со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области ТАСС.

По факту гибели при пожаре мужчины и его малолетней дочери проводится проверка, пишет со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области агентство.

На сайте СУ СКР по Волгоградской области нет сообщения о проверке по факту гибели людей при пожаре на 8.20 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что 24 ноября 2018 годы при пожаре в частном доме на хуторе Западновка погибла бабушка и двое ее внуков.

Примечание:

"500 человек эвакуировано при пожаре в больнице Волгограда", "Спасатели эвакуировали 300 человек при пожаре в волгоградском вузе", "Три человека погибли при пожаре в волгоградской четырехэтажке"

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  • Ученые раскритиковали идею создания в Северной Осетии традиционных судов "Тархон"

    Попытки создать общественные механизмы, основанные на обычном праве, связаны с актуализацией этнических и национальных проектов, однако они не всегда успешны, отметил политолог Ахмет Ярлыкапов. Инициатива Высшего совета осетин, предложившего воссоздать традиционные суды "Тархон", нежизнеспособна, так как отсутствует единое понимание обычаев, заявил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. Осетинское общество слишком разнородно и не готово следовать единым нормам и предписаниям традиционных судов, считает историк Георгий Чочиев.  Предлагаемые традиционными судами крайние меры порицания в виде бойкота не могут быть применены в современных условиях, отметила филолог Диана Сокаева. 

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