Четыре человека стали жертвами пожара в Волгоградской области

09 января 2019, 08:35

Два человека погибли, еще двое доставлены в больницу после пожара в частном доме в Михайловке.

Сообщение о пожаре в доме на улице Саратовской в Михайловке поступило спасателям сегодня в 2:38 по местному времени (1.38 мск).

Горела кровля и вещи на площади 72 квадратных метра в деревянном доме, обложенном кирпичом, есть погибшие и пострадавшие, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Волгоградской области на своем сайте.

На месте пожара были найдены тела двоих погибших - 54-летнего мужчины и его трехлетней дочери, еще два человека обратились в больницу, передает со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области ТАСС.

По факту гибели при пожаре мужчины и его малолетней дочери проводится проверка, пишет со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области агентство.

На сайте СУ СКР по Волгоградской области нет сообщения о проверке по факту гибели людей при пожаре на 8.20 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что 24 ноября 2018 годы при пожаре в частном доме на хуторе Западновка погибла бабушка и двое ее внуков.