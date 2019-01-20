Минобрнауки Дагестана отчиталось о закупке учебников по родным языкам

20 января 2019, 14:12

Более 155 тысяч учебников для изучения родных языков закуплены для дагестанских школ, 50 миллионов рублей на это пожертвовали благотворители, сообщили в Минобрнауки республики.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года на горячую линию Минобразования Дагестана поступали звонки от родителей школьников, заявлявших, что их заставляют покупать учебные пособия. 16 января 2018 года судебные приставы отчитались о том, что по решению суда библиотеки всех махачкалинских школ укомплектованы учебниками по всем обязательным предметам.

На покупку учебников для школ Дагестана была выделена федеральная субсидия в размере 607 миллионов рублей, сообщила министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова. "Еще 220 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета", - привела ее слова пресс-служба Минобразования Дагестана.

По словам министра, впервые в республике закуплены учебники по родным языкам – более 155 тысяч книг на восьми языках для учащихся 1-4 классов, говорится в сообщении, размещенном 17 января на сайте министерства.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к федеральному закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Глава Минобрнауки уточнила, что закупка учебников завершена, и они доставлены во все города и районы. Распределение учебников начнется после нанесения на них голограмм и порядковых номеров. Каждый учебник будет внесен в общедоступную информационную базу данных, пояснила Уммупазиль Омарова.

"Никаких разговоров про закупку не тех учебников или их нехватку быть не может и не должно. Заявки составлялись за подписью глав муниципалитетов, и они будут нести за это личную ответственность", - процитировала Омарову пресс-служба министерства.

Меценаты пожертвовали 50 миллионов на учебники по родным языкам

К началу учебного года школы республики были на 58% обеспечены бесплатными учебниками. При этом на закупку учебников по родным языкам и дагестанской литературе в бюджете республики в 2018 году было заложено 20 миллионов рублей, заявил ранее замминистра образования и науки Ширали Алиев.

Но, по его словам, этих денег недостаточно, и выходцы из Дагестана, имеющие "определенные возможности", пожертвовали еще 50 миллионов рублей на закупку учебников, сообщила 4 сентября 2018 года "Молодежь Дагестана".

На средства меценатов было решено приобрести учебники на аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском языках, уточнило 5 сентября 2018 года ТАСС.

По данным регионального Минобрнауки, за последние два года в Дагестане было закуплено более 3,2 миллиона учебников на 913 миллионов рублей, уточнило агентство.

Напомним, что жители Дагестана раскритиковали раскритиковали принятие закона о родных языках. Новый порядок обучения родным языкам подтолкнет часть родителей к отказу от изучения национального языка в пользу русского, а федеральный центр продолжит курс на ассимиляцию малых народов, предположили они.