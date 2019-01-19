Блогеры заявили о попытке развалить дело о смерти Цкаева

19 января 2019, 03:09

Предварительное слушание по делу о смерти Владимира Цкаева, умершего после допроса в полиции во Владикавказе, перенесено в восьмой раз. На этот раз причиной послужило появление нового адвоката у одного из обвиняемых, который еще не успел ознакомиться с материалами дела. Потерпевшие столкнулись с попыткой развалить дело, считает блогер Алик Пухаев. Постоянный перенос заседаний напоминает "процессуальный фарс", заявил журналист Руслан Тотров.

Как сообщал "Кавказский узел", начало процесса по делу о смерти Владимира Цкаева, скончавшегося после допроса полицейскими во Владикавказе, неоднократно переносилось. Назначенное на 4 декабря заседание было перенесено из-за болезни одного из адвокатов.

Житель Владикавказа Владимир Цкаев умер в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции. По мнению родственников, мужчину пытали. В рамках дела были задержаны 10 полицейских. Двое из них заключили сделку со следствием, а остальным - начальнику отдела угрозыска и семи его подчиненным - весной 2017 года было предъявлено окончательное обвинение в злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Назначенное на 18 января предварительное заседание по делу перенесено, рассказала журналистам адвокат семьи Цкаевых Анжелика Сикоева.

«Судебное заседание не состоялось. Обвиняемый Бигаев заключил соглашение с новым адвокатом. Я не знаю, когда это было, однако в судебном заседании она сообщила, что не успела ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. По закону ей должны были предоставить время. Она просила 3-4 дня, суд дал ей семь дней до следующей пятницы для ознакомления с делом», - сказала Анжелика Сикоева.

Она отметила, что прошло три месяца после назначения первого предварительного слушания. Суд переносит заседание уже в восьмой раз.

«Каждый из обвиняемых будет иметь возможность взять себе еще одного адвоката, отказаться от предыдущего, каждый будет знакомиться с делом», - сказала Анжелика Сикоева, добавив, что на это уйдет немало времени.

Вдова Владимира Цкаева Земфира каждый раз срывает нервы, приезжает на судебное заседание и каждый раз для нее это потрясение, добавила адвокат.

Она также напомнила, что все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. «Меры пресечения по статьям, которые им инкриминируют значительные, но не по всем статьям. Если они затянут рассмотрение уголовного дела, то по некоторым прекратятся сроки уголовного преследования. Видимо, они на это и надеются. Растянуть это дело на пять, шесть, семь лет несложно», - заявила она.

Потерпевшая по делу вдова Владимира Цкаева Земфира заявила, что намерена обратиться с жалобой в Верховный суд России, в Следственный комитет РФ, к президенту страны. С момента смерти супруга прошло более трех лет, отметила она.

«Восьмой перенос не входит ни в какие рамки. Я уверена, что в рамках республики мы этот вопрос решить не сможем», - заявила журналистам Земфира Цкаева.

Следующее заседание назначено на 25 января.

Потерпевшие столкнулись с попыткой развалить дело, считает блогер Алик Пухаев.

«Цель таких переносов, во-первых, заключается в деморализации семьи погибшего, поскольку они тратят свои ресурсы: моральные, финансовые на работу по этому делу, а его постоянно переносят. Во-вторых, это развал самого дела. Поскольку, чем дольше тянется этот суд, чем чаще переносится, тем проще сослаться на то, что какие-то вещдоки пришли в негодность, какие-то исчезли. Они также рассчитывают на то, что чем больше они будут затягивать эту историю, тем меньше будет к ней общественного внимания», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Алик Пухаев.

"Процессуальным фарсом" назвал происходящее журналист Руслан Тотров.

"Процессуальный фарс продолжается - предварительные закрытые слушания по делу об убийстве Владимира Цкаева сотрудниками Иристонского ОВД Владикавказа снова не состоялись. Уже в восьмой раз! Если раньше-то адвоката не было у одного из изуверов..., то судью внезапно хватала острая хворь", - написал Руслан Тотров в группе «Осетия» в социальной сети Facebook.

Он выразил опасение, что и следующее заседание не состоится.

"Заседание перенесено на неделю и должно состояться 25 января. Если, конечно, не начнётся массовая эпидемия адвокатского корпуса или судью не свалит какой-нибудь вирус Эбола", - иронично резюмировал журналист.

Напомним, что 13 января 2017 года участники пикета в поддержку родных Владимира Цкаева потребовали справедливого наказания виновных в его смерти. 17 января 2017 года глава Северной Осетии заверил вдову Владимира Цкаева Земфиру, что руководство Следкома распорядилось ускорить следствие по делу о смерти ее мужа, а прежние следователи уволены.

"Кавказский узел" публикует новости о ходе расследования смерти Владимира Цкаева на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".