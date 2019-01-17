Вспышка кори зарегистрирована в одном из детсадов Махачкалы

17 января 2019, 17:46

Девять воспитанников махачкалинского детского сада госпитализированы с корью, сообщили сегодня в Минздраве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2018 года стало известно, что Детский республиканский пульмонологический центр и Детская республиканская клиническая больница в Махачкале были временно закрыты на карантин в связи с выявлением случаев кори среди пациентов. Симптомы кори тогда были обнаружены у шестерых детей и одного взрослого.

О новой вспышке кори в Дагестане сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева. "В детском садике "Маидат" в городе Махачкале зарегистрирована вспышка кори. Девять детей заболели. Всех поместили в больницу", - рассказала сегодня Залина Муртазалиева, слова которой приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Всем заболевшим детям от 2 до 6 лет, их состояние оценивается как средней тяжести. Родители одного ребенка отказались от госпитализации, медпомощь ему оказывается амбулаторно. Причиной заболевания врачи сочли отказ родителей от прививок, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Минздрава Дагестана. О том, когда дети были госпитализированы, информации нет.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, 17 их них - в городе Махачкале. В Республиканском центре инфекционных болезней находятся на стационарном лечении 14 заболевших корью, из них 10 детей, отмечается в сообщении ведомства.