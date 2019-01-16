Оппозиционерка потребовала возобновить дело о драке в Совете старейшин Еревана

16 января 2019, 22:46

Следствие необоснованно закрыло дело о побоях на заседании Совета старейшин Еревана, заявила активистка партии "Абрикосовая страна" Сона Агекян. Другая участница инцидента, Марине Хачатрян, заявила, что прощает обидчиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля 2018 года представители "Абрикосовой страны" Марине Хачатрян и Сона Агекян принесли на заседание Совета старейшин Еревана банки с канализационными водами и хотели поставить их на стол мэра Еревана, пытаясь привлечь его внимание к проблеме неисправной канализации Нубарашенской тюрьмы. Представители правящей Республиканской партии помешали им, а затем силой вывели их из зала. По словам Хачатрян, ее несколько раз ударили по голове. Лидеры партии заявили о притеснении их фракции в горсовете, указав, что их машину перестали пускать на служебную стоянку. Полиция начала расследование по статьям о хулиганстве и побоях.

28 декабря 2018 года Следственный комитет принял решение о прекращении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Стороны получили это решение только 10 января. Сегодня бывшая член Совета старейшин Еревана от партии "Абрикосовая страна" Сона Агекян направила в прокуратуру жалобу на решение следствия.

"Было совершено преступление, и преступники должны быть наказаны", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Агекян заявила, что если не добьется справедливости в армянских судах, то обратится в Европейский суд по правам человека. "За такую формулировку, как «отсутствие состава преступления», я обязуюсь, что войду в кабинет следователя и применю в отношении него то же насилие, что было применено к нам. Нечего бояться - все равно, по его логике, никакого преследования за такой поступок не предполагается, тут не будет никакого состава преступления", - отметила Агекян.

Оппозиционерка отметила, что составляла жалобу сама. "Во избежание возможных договоренностей следственных и правоохранительных органов с адвокатом", - пояснила она.

В свою очередь, бывшая член Совета старейшин Еревана от партии "Абрикосовая страна" Марине Хачатрян отказалась обжаловать решение о закрытии уголовного дела. Цель акции достигнута, сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "В рамках амнистии в Армении я решила сделать свой шаг и простить тех людей, которые применили в отношении меня насилие. В новой Армении мы должны смотреть вперед, забыть все обиды. Этим своим шагом я хочу стать примером того, как можно просто простить тем, кто совершает подобные поступки", - пояснила Марине Хачатрян.

Она заявила, что акция в мэрии стала стартом революции. "Наказать конкретных людей я не хочу. Эти люди уже лишились власти, мы достигли своего желаемого результата", - сказала Хачатрян.

8 мая после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна главой правительства Армении и фактическим ее руководителем стал оппозиционный лидер Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.