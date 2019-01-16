Власти Сочи сообщили о 54 многоэтажках под снос

16 января 2019, 20:20

Застройщики тянут с исполнением решений суда о сносе 54 домов-самостроев, заявили сегодня власти Сочи, пригрозив неустойкой и сносом домов силами других организаций.

Суды вынесли постановления о сносе в Сочи более 500 зданий, среди которых более 50 многоквартирных домов. Эти дома либо признаны самостроями, возведенными на земле под индивидуальную застройку, либо построены с такими нарушениями, как несогласованное увеличение этажности, площади дома. Несмотря на то, что местные власти обращались в суд уже на ранних стадиях строительства, застройщики не прекращали работы на объектах, сообщила сегодня пресс-служба мэрии Сочи.

Теперь, когда суд обязал снести эти дома, застройщики не торопятся это делать, говорится в сообщении. Мэрия предупредила, что за каждый день неисполнения решения суда полагается 10 тысяч рублей неустойки. Поданы более 500 исков о взыскании неустойки, 108 из них уже удовлетворены.

Кроме того, на сегодняшнем совещании мэр Сочи Анатолий Пахомов пригрозил застройщикам, что мэрия через суд добьется разрешения на снос их домов сторонними организациями. "У нас уже есть подобный опыт, таким образом было снесено несколько домов в Адлерском районе. Заходит предприниматель, готовый снести объект, затем, после окончания работ, он взыскивает потраченные на снос деньги с застройщика. В случае отсутствия денежных средств взыскание может быть обращено на земельный участок, на котором располагалась самовольная постройка", - приводятся слова мэра в сообщении на сайте администрации Сочи.

Многоквартирных самостроев, о которых шла речь на заседании, 54, уточнило сегодня РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что проблемы возникают и у жильцов узаконенных судом сочинских самостроев. Покупатели квартир в некоторых из них вынуждены жить без воды и электроэнергии, потому что представители местной власти отказываются подключать дома к городским водопроводным и электрическим сетям.