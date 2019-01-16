Горнолыжные трассы Эльбруса закрыты после снегопада

16 января 2019, 18:04

Канатные дороги и горнолыжные трассы не будут работать сегодня и 17 января в связи с большим количеством выпавшего снега и опасностью схода лавин, сообщила администрация курорта "Эльбрус".

"По погодным условиям и по причине большого количества выпавшего снега сегодня, 16 января, канатные дороги работать не будут, горнолыжные трассы закрыты", - говорится в сообщении.

Горнолыжные трассы и канатные дороги останутся закрытыми и 17 января, отмечается в другом сообщении на сайте курорта.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в России и зарубежной Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря, говорится на сайте курорта.

17 января в горах Кабардино-Балкарии на уровне от 1500 метров лавиноопасно, сообщило сегодня на своем сайте региональное управление МЧС. По данным спасателей, в горах ожидается сильный ветер порывами до 30 м/с.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в горном поселке Терскол в Кабардино-Балкарии умеренные осадки, -6, скорость ветра 21 м/с. Осадки продолжатся и ночью, при этом ветер усилится до 22 м/с, а температура понизится до -6. Днем 17 января без осадков, скорость ветра 16 м/с. Ожидается резкое похолодание, до -16 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.