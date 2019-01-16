Электрический столб. Фото: Юрий Гречко / Югополис

16 января 2019, 14:26

Жители трех районов Дагестана остаются без света из-за непогоды

Энергетики в Дагестане восстановили подачу электричества в 95 из 124 населенных пунктов, которые сегодня остались без света в связи с сильным ветром. Частично обесточенными остаются Левашинский, Акушинский и Буйнакский районы.

Специалисты АО "Дагестанская сетевая компания" устраняют отключения в распределительных сетях, которые произошли сегодня из-за непогоды, сообщила пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"К 13.00 мск в 95 населенных пунктах республики возобновлено электроснабжение. Электроэнергия отсутствует частично в 29 населенных пунктах. В настоящее время частично обесточены Левашинский, Акушинский и Буйнакский районы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Информация о том, что в связи с резким усилением ветра была частично прекращена подача электричества в Акушинский, Ботлихский, Гергебильский, Левашинский и Буйнакский районы, поступила сегодня в 10.10 мск, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Всего в зону отключения попали 124 населенных пункта, где проживают 68 тысяч человек, уточнили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Буйнакске облачно, без осадков, при температуре +16 градусов, ветер 15 метров в секунду. В ночь на 17 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +12 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Энергетики отчитались о подаче света жителям Дагогней", "Режим ЧС введен в Лермонтове из-за угрозы остановки котельных", "3000 жителей Дагестана лишены энергоснабжения после аварии".

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