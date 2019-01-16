16 января 2019, 08:32
Авиабомба найдена неподалеку от населенного пункта в Северной Осетии
Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны найдена в Моздокском районе Северной Осетии, сообщило МЧС 15 января.
По данным ведомства, боеприпас нашли сотрудники отряда "Поиск" в одном километре от населенного пункта Малый Малгобек.
Для обезвреживания авиабомбы в республику вызван пиротехнический расчет 495-го спасательного центра МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2017 года авиабомба ФАБ-50 была обнаружена на окраине села Црау Алагирского района Северной Осетии. Боеприпас обезвредили пиротехники Донского спасательного центра МЧС России, прибывшие в республику.
"Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Сочи", "Семь боеприпасов обезврежены в Чечне за два дня", "Снаряд времен Великой Отечественной войны найден рядом с дачами под Волгоградом".
16 января 2019, 11:13
-
120 человек ожидают выезда в Грузию на "Верхнем Ларсе"
Выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге ожидают водители и пассажиры 78 машин. Для них развернуты пункты обогрева, сообщили сегодня спасатели.
16 января 2019, 10:31
-
Установлена личность пятой погибшей в Шахтах
Погибшей при взрыве в шахтинской многоэтажке отказалась жительница одной из квартир 1993 года рождения, сообщили в МЧС.
16 января 2019, 09:56
-
Чиновник в Волгоградской области получил семь лет колонии за взяточничество
Бывший заместитель главы администрации рабочего поселка Средняя Ахтуба Василий Соколов признан виновным в том, что за партию кирпича принял у застройщика недостроенные дома по госпрограмме.
16 января 2019, 09:32
-
Волгоградцы обвинили власти в неорганизованности на фоне мусорного коллапса
Власти недостаточно координируют работу с регоператором по вывозу мусора, заявили 15 января участники заседания в общественной палате Волгоградской области. Руководитель компании-регоператора объяснил ситуацию новогодними праздниками и срывом поставок новых мусоровозов.
16 января 2019, 09:14
-
Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах
Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки были обстреляны, в том числе в двух селах, сообщило Минобороны страны.
-
16 января 2019, 06:16
"Курорты Северного Кавказа" отчитались о росте числа туристов
-
16 января 2019, 05:57
Родные Мачаликашвили обвинили силовиков в нарушении презумпции невиновности
-
16 января 2019, 03:56
Мониторинг ОБСЕ прошел на фоне обвинений Нагорного Карабаха в адрес Азербайджана
-
16 января 2019, 02:05
Хисамов отказался от показаний о боях на стороне ИГ*
-
15 января 2019, 17:10
Жильцов дома в Шахтах начали пускать за вещами после взрыва
-
15 января 2019, 17:01
Число умерших от свиного гриппа в Грузии достигло 17 человек
-
16 января 2019, 11:13
120 человек ожидают выезда в Грузию на "Верхнем Ларсе"
-
16 января 2019, 10:31
Установлена личность пятой погибшей в Шахтах
-
16 января 2019, 09:14
Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах
-
16 января 2019, 08:32
Авиабомба найдена неподалеку от населенного пункта в Северной Осетии
-
16 января 2019, 07:46
Тело пятого погибшего найдено на месте взрыва в Шахтах
-
16 января 2019, 05:49
Спасатели предупредили о лавинах в Дагестане
-
15 января 2019, 18:48
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех
-
15 января 2019, 18:302
Работник газовой службы в Кабардино-Балкарии заподозрен в обмане абонентов
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
16 января 2019, 11:13
120 человек ожидают выезда в Грузию на "Верхнем Ларсе"
-
16 января 2019, 07:35
Источники в Чечне сообщили о примирении семьи обвиняемого в убийстве таксистки и ее родных
-
15 января 2019, 10:24
BERG...man TbilisiВоенно-грузинская дорога.. открыта- закрыта, закрыта- открыта и так по кругу... 28
-
13 января 2019, 18:43
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"видеоитоги 2018
-
31 декабря 2018, 19:55
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"с наступающим! и немного о забытой дороге в Грузию... (видео) 11
-
26 декабря 2018, 19:09
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"закон о запрете застройки в исторической части Владикавказа
-
25 декабря 2018, 16:39
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"кавказские молодые писатели среди лучших в России 4
-
15 января 2019, 11:50Невозможно заехать во двор дома в г. Нальчик
-
15 января 2019, 11:30Гидромет в Нальчике травит людей
-
14 января 2019, 17:37Жители многоквартирного дома в Сочи получили повестки в суд о лишении прав на их квартиры
-
14 января 2019, 11:41Отец обманным путем выкрал моего девятимесячного сына
-
13 января 2019, 21:01Обращение жителей недостроенных домов в Сочи
-
26 декабря 2018, 15:49
В ноябре 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали шесть человек
-
18 июня 2018, 22:15
В апреле 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 16 человек
-
04 января 2019, 10:59
Как жители Владикавказа «Электроцинк» одолели
-
22 августа 2018, 18:013
Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ
-
15 января 2019, 16:06
Гаглоев Арсен Аланович
-
16 июля 2018, 21:571
Камболов Тамерлан Таймуразович
-
27 июня 2018, 00:00
Черчесов Станислав Саламович