Авиабомба, найденная в Моздокском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии http://15.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7839525/

16 января 2019, 08:32

Авиабомба найдена неподалеку от населенного пункта в Северной Осетии

Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны найдена в Моздокском районе Северной Осетии, сообщило МЧС 15 января.

По данным ведомства, боеприпас нашли сотрудники отряда "Поиск" в одном километре от населенного пункта Малый Малгобек.

Для обезвреживания авиабомбы в республику вызван пиротехнический расчет 495-го спасательного центра МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2017 года авиабомба ФАБ-50 была обнаружена на окраине села Црау Алагирского района Северной Осетии. Боеприпас обезвредили пиротехники Донского спасательного центра МЧС России, прибывшие в республику.

Примечание:

"Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Сочи", "Семь боеприпасов обезврежены в Чечне за два дня", "Снаряд времен Великой Отечественной войны найден рядом с дачами под Волгоградом".

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