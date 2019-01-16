Авиабомба найдена неподалеку от населенного пункта в Северной Осетии

16 января 2019, 08:32

" Кавказский узел " ранее писал, что в мае 2017 года авиабомба ФАБ-50 была обнаружена на окраине села Црау Алагирского района Северной Осетии. Боеприпас обезвредили пиротехники Донского спасательного центра МЧС России, прибывшие в республику.

Для обезвреживания авиабомбы в республику вызван пиротехнический расчет 495-го спасательного центра МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, боеприпас нашли сотрудники отряда "Поиск" в одном километре от населенного пункта Малый Малгобек.

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