Следственный комитет. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 января 2019, 19:56

Следком заинтересовался обстоятельствами гибели школьника в Дагестане

Следователи начали проверку обстоятельств гибели 13-летнего школьника в махачкалинской больнице после информации об ошибке в диагнозе.

Как писал "Кавказский узел", 13 января Минздрав Дагестана сообщил, что школьник умер после ошибки с диагнозом. По данным ведомства, врачи частной клиники не обнаружили у ребенка менингококковой инфекции, и мальчик скончался, не получив своевременного лечения. Однако руководство частной клиники опровергло эту версию, заявив, что диагноз школьнику у них поставлен не был, а ребенка лишь обследовали. Семья умершего ребенка заявила, что не винит кого-либо в его смерти, в том числе и врачей частной клиники.

"10 января подросток был доставлен в частную клинику, затем направлен в Детскую республиканскую клиническую больницу и Республиканский центр инфекционных болезней. Однако спасти мальчика не удалось, спустя несколько дней он скончался в больнице", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану на своем сайте.

Следователи начали проверку обстоятельств гибели ребенка. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Примечание:

"Два подростка пострадали от удара током на железной дороге в Дагестане", "Черновик": дагестанские врачи получили выговор за гибель четырехлетнего мальчика", "Житель Махачкалы винит врачей в халатности, повлекшей гибель его ребенка".

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