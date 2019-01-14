Следком заинтересовался обстоятельствами гибели школьника в Дагестане

14 января 2019, 19:56

Следователи начали проверку обстоятельств гибели 13-летнего школьника в махачкалинской больнице после информации об ошибке в диагнозе.

Как писал "Кавказский узел", 13 января Минздрав Дагестана сообщил, что школьник умер после ошибки с диагнозом. По данным ведомства, врачи частной клиники не обнаружили у ребенка менингококковой инфекции, и мальчик скончался, не получив своевременного лечения. Однако руководство частной клиники опровергло эту версию, заявив, что диагноз школьнику у них поставлен не был, а ребенка лишь обследовали. Семья умершего ребенка заявила, что не винит кого-либо в его смерти, в том числе и врачей частной клиники.

"10 января подросток был доставлен в частную клинику, затем направлен в Детскую республиканскую клиническую больницу и Республиканский центр инфекционных болезней. Однако спасти мальчика не удалось, спустя несколько дней он скончался в больнице", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану на своем сайте.

Следователи начали проверку обстоятельств гибели ребенка. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.