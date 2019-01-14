14 января 2019, 08:17
Махачкалинские врачи опровергли версию о смерти школьника из-за ошибки в диагнозе
Диагноз школьнику, умершему в республиканской больнице в Махачкале, в частной клинике поставлен не был, мальчика лишь обследовали, заявило руководство медучреждения.
Как писал "Кавказский узел", 13 января в Дагестане от менингококковой инфекции скончался 13-летний школьник. Мальчик не получил своевременного лечения в частной клинике, где врачи поставили ему ошибочный диагноз, сообщил Минздрав республики.
Мать ребенка, которая работает терапевтом в частной клинике, в также его бабушка, которая по образованию врач-педиатр, привезли подростка в медучреждение 10 января для того, чтобы сдать анализы и посоветоваться с коллегами по поводу плохого самочувствия мальчика, пишет сегодня "Черновик" со ссылкой на сообщение руководителя махачкалинской клиники, распространенное в ответ на заявление Минздрава Дагестана.
После сдачи анализов и консультации "было рекомендовано обратиться в инфекционную больницу в течение часа с момента обращения в нашу клинику", - цитирует сообщение врача издание. Диагноз, о котором пишет Минздрав, специалистами клиники выставлен не был, уточнил он.
Семья умершего ребенка подтвердила, что не винит кого-либо в его смерти, в том числе и врачей частной клиники, они "возмущены трактовкой трагического события", передает РИА "Дербент".
Комментариев от Минздрава Дагестана по поводу версии руководства частной клиники нет на официальном сайте ведомства, по данным на 07.50 мск.