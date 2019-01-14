Махачкалинские врачи опровергли версию о смерти школьника из-за ошибки в диагнозе

14 января 2019, 08:17

Диагноз школьнику, умершему в республиканской больнице в Махачкале, в частной клинике поставлен не был, мальчика лишь обследовали, заявило руководство медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", 13 января в Дагестане от менингококковой инфекции скончался 13-летний школьник. Мальчик не получил своевременного лечения в частной клинике, где врачи поставили ему ошибочный диагноз, сообщил Минздрав республики.

Мать ребенка, которая работает терапевтом в частной клинике, в также его бабушка, которая по образованию врач-педиатр, привезли подростка в медучреждение 10 января для того, чтобы сдать анализы и посоветоваться с коллегами по поводу плохого самочувствия мальчика, пишет сегодня "Черновик" со ссылкой на сообщение руководителя махачкалинской клиники, распространенное в ответ на заявление Минздрава Дагестана.

После сдачи анализов и консультации "было рекомендовано обратиться в инфекционную больницу в течение часа с момента обращения в нашу клинику", - цитирует сообщение врача издание. Диагноз, о котором пишет Минздрав, специалистами клиники выставлен не был, уточнил он.