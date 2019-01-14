МЧС Армении получило сообщения о заложенных в Ереване бомбах

14 января 2019, 04:27

Четыре сигнала о заложенных в различных местах Еревана бомбах получило Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Первые сообщение о минировании нескольких объектов в столице Армении служба спасения 911 получила вечером 13 января.

Неизвестные сообщили, что в букмекерских конторах "Vivarobet" на улицах Закьяна и Баграмяна, а также в кредитной компании "Fast Credit" на улице Себастия заложены бомбы, пишет "Эхо Кавказа".

На места прибыли специалисты МЧС. Они обследовали указанные адреса, но взрывные устройства найдены не были.

Еще одно сообщение о заложенной бомбе - на этот раз в ресторанном комплексе "Кавказ" на Аштаракском шоссе - поступило чуть позднее, пишет "Новости-Армения".

Сведений о том, найдено ли здесь взрывное устройство, на сайте МЧС Армении по данным на 04.27 мск нет.