14 января 2019, 04:27
МЧС Армении получило сообщения о заложенных в Ереване бомбах
Четыре сигнала о заложенных в различных местах Еревана бомбах получило Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.
Первые сообщение о минировании нескольких объектов в столице Армении служба спасения 911 получила вечером 13 января.
Неизвестные сообщили, что в букмекерских конторах "Vivarobet" на улицах Закьяна и Баграмяна, а также в кредитной компании "Fast Credit" на улице Себастия заложены бомбы, пишет "Эхо Кавказа".
На места прибыли специалисты МЧС. Они обследовали указанные адреса, но взрывные устройства найдены не были.
Еще одно сообщение о заложенной бомбе - на этот раз в ресторанном комплексе "Кавказ" на Аштаракском шоссе - поступило чуть позднее, пишет "Новости-Армения".
Сведений о том, найдено ли здесь взрывное устройство, на сайте МЧС Армении по данным на 04.27 мск нет.
"Подозреваемый в ложном сообщении о минировании суда задержан в Сочи", "Астраханцы эвакуированы после массовых сообщений о минировании зданий", "Жительница Кубани осуждена за ложное сообщение об акте терроризма".
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МЧС Армении получило сообщения о заложенных в Ереване бомбах
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