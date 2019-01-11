Сейсмограф. © FB / Medius news agency https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20181023/242603402/U-poberezhya-Tayvanya-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie.html

11 января 2019, 19:01

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Кумторкалинском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях нет.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 14.35 мск.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине десяти километров в точке с координатами 42.99 градуса северной широты и 47.07 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. 

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная точка находится на территории Кумторкалинского района Дагестана. Ближайший к ней населенный пункт, село Чиркей Буйнакского района, расположено в восьми километрах к юго-западу.

На сайте управления МЧС России по Дагестану, по состоянию на 19,00 мск 11 января, нет информации об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 9 декабря 2018 года подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Кизилюртовском районе Дагестана.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Грузии", "Землетрясение произошло в Чечне", "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Ингушетии".

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