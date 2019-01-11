Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане

11 января 2019, 19:01

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Кумторкалинском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях нет.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 14.35 мск.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине десяти километров в точке с координатами 42.99 градуса северной широты и 47.07 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная точка находится на территории Кумторкалинского района Дагестана. Ближайший к ней населенный пункт, село Чиркей Буйнакского района, расположено в восьми километрах к юго-западу.

На сайте управления МЧС России по Дагестану, по состоянию на 19,00 мск 11 января, нет информации об этом сейсмособытии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 9 декабря 2018 года подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Кизилюртовском районе Дагестана.