11 января 2019, 19:01
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане
Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Кумторкалинском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях нет.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 14.35 мск.
Эпицентр сейсмособытия находился на глубине десяти километров в точке с координатами 42.99 градуса северной широты и 47.07 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", данная точка находится на территории Кумторкалинского района Дагестана. Ближайший к ней населенный пункт, село Чиркей Буйнакского района, расположено в восьми километрах к юго-западу.
На сайте управления МЧС России по Дагестану, по состоянию на 19,00 мск 11 января, нет информации об этом сейсмособытии.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 9 декабря 2018 года подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Кизилюртовском районе Дагестана.