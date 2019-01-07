Набережная Новороссийска. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска, admnvrsk.ru

07 января 2019, 04:24

Вандалы разгромили набережную Новороссийска

Неизвестные украли с набережной Новороссийска десять каменных шаров, каждый из которых весит около 200 килограммов.

Девять каменных украшений в виде шаров исчезли 6 января в Новороссийске.

Власти города предполагают, что хулиганы могли сбросил шары, каждый из которых весит около 200 килограммов, в море. Глава города Игорь Дяченко поручил обследовать морское дно, пишет ТАСС.

Полиция начала проверку по факту пропажи украшений, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сообщает "Югополис".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в марте 2017 года неизвестные разбили урны, сломали 46 фонарей и украли декоративную мраморную деталь ограждения на одной из аллей Ейска.

Примечание:

"В Пятигорске задержаны подозреваемые в вандализме на кладбище", "В Ставропольском крае глава станицы подозревается в торговле местами на кладбище", "Памятный знак похищен вандалами в Пятигорске".

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