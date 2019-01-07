Вандалы разгромили набережную Новороссийска

07 января 2019, 04:24

Неизвестные украли с набережной Новороссийска десять каменных шаров, каждый из которых весит около 200 килограммов.

Девять каменных украшений в виде шаров исчезли 6 января в Новороссийске.

Власти города предполагают, что хулиганы могли сбросил шары, каждый из которых весит около 200 килограммов, в море. Глава города Игорь Дяченко поручил обследовать морское дно, пишет ТАСС.

Полиция начала проверку по факту пропажи украшений, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сообщает "Югополис".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в марте 2017 года неизвестные разбили урны, сломали 46 фонарей и украли декоративную мраморную деталь ограждения на одной из аллей Ейска.