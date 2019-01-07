07 января 2019, 04:24
Вандалы разгромили набережную Новороссийска
Неизвестные украли с набережной Новороссийска десять каменных шаров, каждый из которых весит около 200 килограммов.
Девять каменных украшений в виде шаров исчезли 6 января в Новороссийске.
Власти города предполагают, что хулиганы могли сбросил шары, каждый из которых весит около 200 килограммов, в море. Глава города Игорь Дяченко поручил обследовать морское дно, пишет ТАСС.
Полиция начала проверку по факту пропажи украшений, изъяты записи с камер видеонаблюдения, сообщает "Югополис".
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в марте 2017 года неизвестные разбили урны, сломали 46 фонарей и украли декоративную мраморную деталь ограждения на одной из аллей Ейска.
"В Пятигорске задержаны подозреваемые в вандализме на кладбище", "В Ставропольском крае глава станицы подозревается в торговле местами на кладбище", "Памятный знак похищен вандалами в Пятигорске".
07 января 2019, 06:02
-
Спасатели эвакуировали лыжников с Эльбруса
Двое лыжников, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии, эвакуированы на базу спасателей.
07 января 2019, 05:20
-
Восстановлено движение транспорта по дороге в Сванетию
На участке между Кала и Ушгули в высокогорном грузинском регионе Сванетия сняты ограничения на движение любого автотранспорта
07 января 2019, 04:24
-
Вандалы разгромили набережную Новороссийска
Неизвестные украли с набережной Новороссийска десять каменных шаров, каждый из которых весит около 200 килограммов.
07 января 2019, 03:25
-
Землетрясение произошло на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии
Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован в Кировском городском округе Ставропольского края неподалеку от границы с Кабардино-Балкарией.
07 января 2019, 02:26
-
Объявлено вознаграждение за информацию об убийстве Ибрагима Белхароева
Вознаграждение в 30 миллионов рублей объявили родственники ингушского религиозного деятеля, правнука шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева, убитого в ночь на 31 декабря прошлого года.
-
06 января 2019, 17:12
Рождественские службы прошли в 89 храмах Нагорного Карабаха
-
06 января 2019, 10:573
Томос для Украины обнаружил противостояние в Грузинской православной церкви
-
05 января 2019, 18:181
Салман Дадаев подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы
-
05 января 2019, 10:54
Жители Чечни пожаловались на внезапное отключение электричества
-
05 января 2019, 08:46
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны
-
05 января 2019, 07:531
Сочинские пенсионеры пожаловались на запрет собираться в доме культуры
-
07 января 2019, 00:25
Возобновлена подача тепла в дома жителей Кисловодска
-
07 января 2019, 00:16
Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе
-
06 января 2019, 23:16
Транскавказская магистраль открыта
-
06 января 2019, 22:28
Почти 5 тысяч жителей Кисловодска остались без тепла
-
06 января 2019, 19:15
Землетрясение произошло в Аджарии
-
06 января 2019, 18:10
Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин
-
06 января 2019, 15:46
Десять граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье
-
06 января 2019, 14:48
Спасатели предупредили туристов о риске схода лавин в горах Сочи
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
30 декабря 2018, 21:20
Аэропорт в Сочи не соответствует современным стандартам. Летчик "Аэрофлота" об авариях в сочинской воздушной гавани
-
30 декабря 2018, 19:20
Кремль зачищает Сочи, как Дагестан
-
06 января 2019, 12:09У пенсионеров блошиного рынка г. Сочи нет постоянного места для торговли
-
04 января 2019, 18:21Хор пенсионеров лишили помещения в ДК Адлер
-
01 января 2019, 03:20Положение об общественном суде - Тархон в Северной Осетии
-
30 декабря 2018, 00:04Британцам власти не рекомендуют посещать ряд республик на Северном Кавказе
-
29 декабря 2018, 23:42В СИЗО г. Карабулак проблема с водой
-
06 января 2019, 14:48
Спасатели предупредили туристов о риске схода лавин в горах Сочи
-
06 января 2019, 08:32
Источник сообщил об увольнении заммэра Сочи
-
20 августа 2018, 12:574
Ткачев Александр Николаевич
-
29 июня 2018, 16:0216
Гвашев Руслан Индрисович
-
27 февраля 2018, 17:30
Исаев Шамиль Абдулаевич
-
07 июля 2018, 23:581
Мундиаль-2018: где и когда пройдут матчи на Юге России
-
16 июня 2018, 14:27
"Репортеры без границ": Кремль играет неравный матч с Гериевым