Видео с ребенком в роддоме Ингушетии возмутило соцсети

06 января 2019, 04:34

На видео, снятом в перинатальном центре Назрани, рот плачущего в палате младенца с соской заклеен пластырем. Пользователи соцсетей выразили негодование по поводу жестокого обращения с ребенком. Медработники не заклеивали рот ребенку, заявила главврач перинатального центра Хади Угурчиева.

Видео, снятое, по утверждению автора, в перинатальном центре Назрани поздним вечером, опубликовано 5 января в паблике "news_ingushetii" в социальной сети Instagram. На видео - спеленатый плачущий ребенок, ко рту которого лейкопластырем приклеена соска-пустышка. По словам автора, у мальчика проблемы с легкими.

"Слабонервным не смотреть! Это перинатальный центр в Ингушетии. Ребенок... сейчас находится в пит-палате (палате интенсивной терапии - прим. "Кавказского узла"), в холодном помещении без каких-либо обогревателей! Матери на данный момент рядом нет!", - говорится в описании к видео, опубликованному в паблике "news_ingushetii" в Instagram.

Под видео, которое набрало по данным на 04.30 мск 6 января около двух тысяч просмотров, пользователи написали около тысячи комментариев, в большинстве своем осуждающих и гневных.

"Бедный ребенок, как можно так издеваться на ребенком. Людям надо научиться брать пример с животных", - прокомментировала пользователь nazbievna_aishat.

"Люди с добрым сердцем там не смогут работать", - написала laila_ilieva.

Некоторые пользователи призвали не торопиться с выводами.

"Не говорите ничего, в это время я там лежала. Это не правда, там хорошо смотрят медсестры и врачи", - написала aminkaprostay.

Главврач центра возложила вину на автора ролика

Позднее в паблике "perinatalny_centr_06" в Instagram появилось видео с опровержением.

"Для детального разбора сложившейся ситуации вокруг видеоролика, снятого в нашем отделении, приехала министр здравоохранения (Ингушетии) Марем Якубовна (Арапханова)", - сообщает за кадром сотрудница медучреждения.

"У нас были четыре представителя следственных органов, представители общественных советов и член Общественной палаты Российской Федерации", - также рассказала она.

На видео главврач перинатального центра Хади Угурчиева сообщила, что в палате интенсивной терапии действительно лежит ребенок, который "родился с массой 1150 грамм, недоношенный".

"Более месяца он (ребенок) лечился в отделении реанимации новорожденных и дальше на второй этап выхаживания переведен в отделение патологии недоношенных детей. По его состоянию могу отметить положительную динамику, идет уверенная прибавка веса. Его состояние ближе к средней тяжести... Он находится на совместном пребывании с матерью", - сказала Угурчиева.

Главврач также отметила, что в последние дни мать ребенка несколько раз отлучалась домой к старшему, также малолетнему ребенку.

По словам Угурчиевой, съемки проводились пациенткой отделения, которая "улучив момент, когда сестра, отвечающая за пит-палату,... проводила процедуры ингаляции в соседней палате".

"Учитывая те данные, которые дает нам пациентка, которая снимала, вела видеосъемку, мы склонны думать, что и пластырь закреплен был ею же", - заявила главврач центра по поводу соски, прикрепленной "пластырем к щеке ребеночка".

Зампредседателя Общественной палаты Ингушетии назвал ситуацию "не такой драматичной"

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев. На видео, также распространенном в паблике перинатального центра, он утверждает, что проведен детальный анализ ситуации.

"После масштабного анализа, сравнения, можем сказать, что абсолютно не такая драматичная ситуация. Кто-то, скорее всего, ее просто-напросто драматизирует. С полной уверенностью могу сказать, что то ли автор этого ролика, то ли, без сомнения, заказчик этого ролика - кому-то это было на руку", - сказал он.

Полиция Ингушетии проводит доследственную проверку, в рамках которой "установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальной решение", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД. Каков характер решения - не уточняется.

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