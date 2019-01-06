Машина МВД Абхазии. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik

06 января 2019, 02:00

Жителю Абхазии предъявлено обвинение после стрельбы в центре Сухума

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сухума, который устроил стрельбу в центре города. Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

По данным министерства внутренних дел Абхазии, мужчине, который стрелял в центре абхазской столицы из автоматического оружия, 5 января предъявлено обвинение.

Инцидент произошел 2 января. В центре Сухума на пересечении улицы Лакоба и проспекта Леона мужчина вышел из своего автомобиля и "произвел выстрелы из имеющегося автоматического оружия", говорится в сообщении на официальной страницу МВД Абхазии в социальной сети Facebook.

Мужчине, который в настоящее время задержан на 15 суток, предъявлено обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, информирует "Спутник-Абхазия".

Примечание:

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