Больница. Фото: © Sputnik / Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20190104/16574480/draka-s-ponozhovshchinoj-v-yerevan-dvoe-gospitalizirovany.html

05 января 2019, 20:13

Три человека стали жертвами ДТП со скорой в Ереване

Водитель и два врача скорой помощи доставлены сегодня в больницу после автоаварии в столице Армении.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (12:00 мск) сегодня на Тбилисском шоссе близ шампанского завода. Автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и, съехав с проезжей части, врезался в газопровод. По словам очевидцев, еще одна машина буквально чудом спаслась от столкновения со скорой.

Пострадавших доставили в Университетскую клиническую больницу № 1, передает со ссылкой на информацию армянского сайта криминальной хроники Shamsyan.com "Sputnik-Армения".

Раненному водителю потребовалась операция, передает NEWS.am.

Ранее "Кавказский узел", что 23 декабря 2018 года на трассе Ереван-Севан упал в овраг легковой автомобиль, в котором находились двое полицейских. Водитель погиб, пассажир госпитализирован.

Примечание:

"Семь человек пострадали при ДТП с полицейской машиной в Армении", "Минобороны Армении уточнило состояние пострадавших при ДТП срочников", "Восемь человек пострадали в ДТП в Армении".

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