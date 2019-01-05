05 января 2019, 20:13
Три человека стали жертвами ДТП со скорой в Ереване
Водитель и два врача скорой помощи доставлены сегодня в больницу после автоаварии в столице Армении.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (12:00 мск) сегодня на Тбилисском шоссе близ шампанского завода. Автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и, съехав с проезжей части, врезался в газопровод. По словам очевидцев, еще одна машина буквально чудом спаслась от столкновения со скорой.
Пострадавших доставили в Университетскую клиническую больницу № 1, передает со ссылкой на информацию армянского сайта криминальной хроники Shamsyan.com "Sputnik-Армения".
Раненному водителю потребовалась операция, передает NEWS.am.
Ранее "Кавказский узел", что 23 декабря 2018 года на трассе Ереван-Севан упал в овраг легковой автомобиль, в котором находились двое полицейских. Водитель погиб, пассажир госпитализирован.
"Семь человек пострадали при ДТП с полицейской машиной в Армении", "Минобороны Армении уточнило состояние пострадавших при ДТП срочников", "Восемь человек пострадали в ДТП в Армении".
05 января 2019, 20:13
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Три человека стали жертвами ДТП со скорой в Ереване
Водитель и два врача скорой помощи доставлены сегодня в больницу после автоаварии в столице Армении.
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