Создание семи комплексов по сортировке мусора запланировано в Карачаево-Черкесии

02 января 2019, 15:20

В Карачаево-Черкесии к 2024 году планируется создание семи мусоросортировочных комплексов, в частности, близ Карачаевска и в курортном поселке Архыз, заявил сегодня глава Управления охраны окружающей среды.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году организаторы туристического фестиваля "Майский рассвет" объявили о его переносе из Карачаево-Черкесии в Северную Осетию. Свое решение они объяснили масштабным загрязнением мусором Архызского ущелья, где проводилось мероприятие. Организаторы фестиваля "сгущают краски", отметили тогда чиновники.

В Карачаево-Черкесии работает одна мусоросортировочная станция мощностью 40 тысяч тонн в год, входящая в состав нового полигона твердых бытовых отходов (ТБО), открывшегося в республике осенью 2018 года, рассказал начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов республики Джашарбек Узденов.

"В планах к 2024 году ввести в эксплуатацию семь мусоросортировочных комплексов в пяти муниципальных образованиях республики, что позволит на 18% сократить объем подлежащего захоронению мусора", - цитирует сегодня Узденова ТАСС.

Он также отметил, что первые три комплекса в Карачаевском городском округе, Малокарачаевском и Зеленчукском районах планируется возвести в 2019 году. "Мощность каждого из комплекса - 10 тысяч тонн в год. Объем финансирования этих объектов уже утвержден и составит 102 млн рублей", - добавил чиновник.

По его словам, в планах создать к 2024 году мусоросортировочные комплексы в курортном поселке Архыз, в станице Зеленчукской - райцентре одноименного района, Хабезском и Урупском муниципальных образованиях. Общая стоимость четырех проектов оценивается в 310 млн рублей.

"Строительство и эксплуатация шести мусоросортировочных комплексов позволит к 2024 году снизить на 10 % объем размещения твердых коммунальных отходов в целом по республике и соответственно уменьшить негативное воздействие на окружающую природную среду", - подчеркивается в сообщении от 30 августа 2018 года на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Согласно экологическому рейтингу субъектов России, составленному общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам осени 2018 года и опубликованному на сайте экологов 12 декабря, Карачаево-Черкесия признана самым чистым регионом Северо-Кавказского федерального округа. Республика также занимает 11 строчку общероссийского рейтинга.

На "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы "Зима в Карачаево-Черкесии: курорт "Архыз" и "Зима в Карачаево-Черкесии: горные лыжи в Домбае", в которых рассказывается о горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии.

