Астраханские чиновники отчитались о переселении семьи из сгоревшей многоэтажки

02 января 2019, 04:41

Семье, оставшейся без крова из-за пожара в новогоднюю ночь в Трусовском районе Астрахани, предоставлено другое жилье, сообщили власти.

Пожар произошел в ночь на 1 января в пятиэтажном жилом доме на улице Тренева.

В одной из квартир загорелась внутренняя отделка, из-за пожара было эвакуировано 15 жильцов дома, сообщило 1 января Главное управление МЧС по Астраханской области на своем сайте. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, уточнило ведомство. О пострадавших не сообщается.

Пожар произошел в доме, который был частично расселен, одна квартира на четвертом этаже выгорела полностью, вторая повреждена огнем, сообщила администрация Астрахани на своем сайте. Квартира, в которой произошел возгорание, муниципальная, жильцы ее заняли самовольно, уточняется в сообщении.

Одна семья, жилье которой пострадало от огня, была отселена в многоэтажный дом по переулку Грановский, отмечает мэрия.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июня жильцы трехэтажного дома в Астрахани были эвакуированы из-за пожара, люди не пострадали. Многоквартирный дом, где произошел пожар, числится аварийным и был заселен лишь на треть.