Сотрудник МЧС во время дежурства на курорте "Приэльбрусье". Фото пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии. http://07.mchs.gov.ru/upload/site38/document_images/wTxnkjXhGg-800x600.jpg

01 января 2019, 18:25

МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Сход лавин возможен в горных районах Кабардино-Балкарии до вечера 4 января, сообщили спасатели. Сотрудники МЧС организовали круглосуточное дежурство на горнолыжном курорте "Приэльбрусье".

В ближайшие трое суток, с 18:00 1 января по 18:00 4 января, в горах выше 1500 метров ожидается слабая лавинная опасность, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

С 29 декабря 2018 года спасатели патрулируют курорт "Приэльбрусье", рассказывая отдыхающим о прогнозе погоды и проводя инструктажи. Проверяются и гостиничные комплексы курорта, говорится в другом сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в кабардино-балкарском поселке Терскол сегодня днем -5 градусов при ветре скоростью 9 метров в секунду, а в ночь на 2 января похолодает до 12 градусов мороза, скорость ветра 7 м/с. Осадки не прогнозируются. Днем 2 января ожидаются слабые осадки, -6, скорость ветра 11 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели спустили с Эльбруса пострадавшую туристку", "Спасатели вышли на поиски пострадавшего на Эльбрусе туриста", "Турист из Белоруссии получил травму в горах Кабардино-Балкарии".

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