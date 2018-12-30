30 декабря 2018, 18:55
Более 47 тысяч жителей Чечни остаются без света после аварии
Электроснабжение было отключено сегодня в домах более 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, большинству потребителей электричество подано по резервной линии, сообщило Минэнерго.
По данным ведомства, авария на электросетях произошла сегодня в 15.36 мск.
Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, всего - около 101 тысячи человек, сообщается на сайте Минэнерго России.
"В 16.25 (мск) по резервным сетям подано напряжение части потребителей, остается обесточено около 47 100 человек", - проинформировало ведомство в 17.30 мск.
Планируемое время окончания аварийно-восстановительных работ не уточняется.
"Кавказский узел" ранее писал об отключении электроэнергии в Ножай-Юртовском, Гудермесском и Веденском районах Чечни 7 декабря. Без света оставались жители 18 населенных пунктов. Энергетики объяснили отключение неотложными ремонтными работами, необходимыми для повышения качества электроснабжения зимой.
"Жители Чечни рассказали об отключениях света за долги", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне".
30 декабря 2018, 18:55
-
Более 47 тысяч жителей Чечни остаются без света после аварии
Электроснабжение было отключено сегодня в домах более 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, большинству потребителей электричество подано по резервной линии, сообщило Минэнерго.
30 декабря 2018, 17:56
-
Туман нарушил работу аэропорта в Ставрополе
Два рейса из Москвы в Ставрополь и рейс из Ставрополя в Ереван были задержаны из-за плохой видимости в районе ставропольского аэропорта
30 декабря 2018, 17:31
-
Активисты призвали международные организации вмешаться в дело Гусейнова
Рабочая группа по единому списку политзаключенных осудила новое обвинение против блогера Мехмана Гусейнова и призвала международные организации срочно отреагировать на ситуацию с правами человека в Азербайджане.
30 декабря 2018, 16:50
-
Спасатели прервали работы по снятию сухогруза с мели на Кубани
Транспортировка сухогруза, севшего на мель в акватории Черного моря в Темрюкском районе, отложена из-за того, что владелец судна не оплатил расходы по его снятию с мели, сообщил источник в портовых службах.
30 декабря 2018, 15:53
-
Жители карабахского поселка получили к Новому году Дом творчества
В Доме творчества для детей и взрослых, открытом 29 декабря в приграничном карабахском поселке Мехакаван, трудоустроены восемь женщин. Для детей открыты секции танцев, рисования и другие.
-
30 декабря 2018, 14:501
Волгоградцы почтили память жертв теракта в троллейбусе
-
30 декабря 2018, 11:121
Андрей Карпеев возглавил ФОМС в Дагестане
-
30 декабря 2018, 09:05
Власти отчитались о ремонте многоэтажек в Дагестане
-
30 декабря 2018, 02:411
53 школы Чечни остаются без автобусов
-
29 декабря 2018, 15:524
Митинг в Волгограде напомнил о подвиге полицейского при теракте
-
29 декабря 2018, 07:4731
Черкесские репатрианты рассказали о трудностях получения гражданства России
-
30 декабря 2018, 18:55
Более 47 тысяч жителей Чечни остаются без света после аварии
-
30 декабря 2018, 17:56
Туман нарушил работу аэропорта в Ставрополе
-
30 декабря 2018, 12:52
Военнослужащий ранен в Грузии
-
30 декабря 2018, 11:53
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Ростовской области
-
30 декабря 2018, 10:06
Азербайджан сообщил о 27 обстрелах в зоне конфликта
-
30 декабря 2018, 00:411
Жительница Дагестана осуждена за мошенничество на 1,6 миллиона
-
29 декабря 2018, 22:461
Двое полицейских пострадали при ДТП в Ростове-на-Дону
-
29 декабря 2018, 21:35
Новый мэр назначен в Кизилюрте
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
26 декабря 2018, 15:49
В ноябре 2018 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали шесть человек
-
05 ноября 2018, 23:10
13 человек стали жертвами вооруженного конфликта в III квартале 2018 года в Чечне
-
26 декабря 2018, 10:03
BERG...man TbilisiХабиб Нурмагомедов, "Воскресший Эртугрул", всадники - огузы... Фото 19
-
23 декабря 2018, 17:50
BERG...man TbilisiРамзан Кадыров с супругой Медни и дочерью Айшат на акции "Дари добро" в Грозном. Видео 27
-
23 декабря 2018, 09:08
BERG...man TbilisiРамзан Кадыров: вы меня сразу хотите убить, что-ли? Я не такого уровня человек.. Видео 30
-
22 декабря 2018, 10:07
BERG...man TbilisiДжохар Дудаев - национальный герой или душевнобольной человек, оказавшийся у власти? 125
-
21 декабря 2018, 11:20
BERG...man TbilisiХаджи Мурат- герой, бандит, предатель? Как он живет сейчас, о чем мечтает? 24
-
30 декабря 2018, 00:04Британцам власти не рекомендуют посещать ряд республик на Северном Кавказе
-
29 декабря 2018, 23:42В СИЗО г. Карабулак проблема с водой
-
28 декабря 2018, 19:45Просим осветить проблему с вырубкой зеленых насаждений в Сочи
-
28 декабря 2018, 19:34Просим провести журналистское расследование по действиям застройщика
-
28 декабря 2018, 13:15Коммунальные проблемы жителей Ножайюртовского района Чечни
-
30 декабря 2018, 13:511
Жители Грозного сообщили о масштабных рейдах на городских дорогах
-
30 декабря 2018, 02:411
53 школы Чечни остаются без автобусов
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
15 мая 2018, 13:36Обращение 60 известных россиян к Владимиру Путину в поддержку Оюба Титиева
-
28 декабря 2018, 18:153
Тумсо Абдурахманов
-
11 декабря 2018, 20:00
Хучиев Муслим Магомедович
-
10 октября 2018, 20:16
Конор МакГрегор
-
19 декабря 2018, 23:115
Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования
-
10 декабря 2018, 21:162
Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон