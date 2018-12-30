30 декабря 2018, 18:55

Более 47 тысяч жителей Чечни остаются без света после аварии

Электроснабжение было отключено сегодня в домах более 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, большинству потребителей электричество подано по резервной линии, сообщило Минэнерго.

По данным ведомства, авария на электросетях произошла сегодня в 15.36 мск.

Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, всего - около 101 тысячи человек, сообщается на сайте Минэнерго России.

"В 16.25 (мск) по резервным сетям подано напряжение части потребителей, остается обесточено около 47 100 человек", - проинформировало ведомство в 17.30 мск.

Планируемое время окончания аварийно-восстановительных работ не уточняется.

"Кавказский узел" ранее писал об отключении электроэнергии в Ножай-Юртовском, Гудермесском и Веденском районах Чечни 7 декабря. Без света оставались жители 18 населенных пунктов. Энергетики объяснили отключение неотложными ремонтными работами, необходимыми для повышения качества электроснабжения зимой.

Примечание:

"Жители Чечни рассказали об отключениях света за долги", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне".

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